Po napadu se je javil Gregorčič, Janša pa: »Upajmo, da bodo v policiji in sodnice enako hitri kot pri zadevi Kovačeve ...«

Poročali smo že, da se je v petek v Metliki zgodil napad na nosilca liste SLS za EU volitve Petra Gregorčiča.

V SLS so se policiji zahvalili za hitro in korektno ukrepanje. »Ker ne želimo, da dogodek zasenči evropske volitve, Gregorčič in kandidati danes aktivno nadaljujejo kampanjo,« so še zapisali.

Napadeni Gregorčič se je po napadu prav tako že oglasil in sporočil, da »je dobro in že od 6h zjutraj na terenu.«

Peter Gregorčič. FOTO: Črt Piksi [2022]

Na dogodek sta se že odzvala šefa NSi in SDS. Matej Tonin je tako zapisal: »Napad na Petra Gregorčiča ostro obsojam. Nasilje nima mesta v naši družbi. Petru želim uspešno nadaljevanje volilne kampanje . «

Janez Janša je bil še ostrejši: »Vsega obsojanja vredno. Upajmo, da bodo v policiji in sodnice enako hitri in dosledni kot pri zadevi Kovačeve ter se ne bodo sprenevedali kot v primeru napada na Branka Grimsa,«.

Janez Janša. Foto:Dejan Javornik

Oglasil se je tudi nosilec liste Zelenih Slovenije, aktualni evropski poslanec

Klemen Grošelj: »Ne glede na povod, je vsako nasilje, še posebej pa, če je vezano na politiko, vredno vsega obsojanja.«