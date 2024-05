Ste mislili, da je drame z Evrovizijo že konec? To zdaj zahteva TV Slovenija

Televizija Slovenija je zaradi dogodkov in posledic letošnjega izbora za pesem Evrovizije na vodstvo Evropske radiodifuzne zveze (EBU) naslovila nekaj najbolj nujnih vprašanj, ki, kot so sporočili, zahtevajo odgovore in razpravo. RTV Slovenija je že pred izborom EBU pozvala k strokovni razpravi, so danes sporočili z RTV Slovenija.

Želijo podatke o glasovanju slovenskega občinstva

Televizija Slovenija, ki tradicionalno skrbi za projekt Pesem Evrovizije, od EBU med drugim prosi za podatke o glasovanju slovenskega občinstva, ne zgolj števila glasov, ampak natančne podatke, kako je glasovalo občinstvo. Skupni rezultat po navedbah RTV Slovenija vzbuja nekaj dvomov, predvsem veliko število »novih« glasovalcev na spletu, ki jih doslej ni bilo.

Televizija Slovenija je od EBU zahtevala tudi bolj natančna pojasnila glede izključitve Nizozemske, poročanja nekaterih medijev, da naj bi s tehničnimi sredstvi zamenjali dejansko zvočno podobo dogajanja v dvorani, prepovedi zastave Evropske unije v dvorani, kjer je potekalo tekmovanje, ter o morebitnem vplivu sponzorja na vsebino dogodka.

Televizija Slovenija pristojne na EBU poziva tudi k razpravi o uvedbi glasovanja Rest of the World in se ob tem sprašuje, kaj je njen smisel in zakaj bi imeli vpliv na izid tekmovanja državljani držav, ki pri tekmovanju za pesem Evrovizije ne sodelujejo.

Televizija Slovenija je pozvala tudi k razmisleku o načinih, kako v prihodnje učinkoviteje vključiti mnenje članic EBU v snovanje izbora in pri sprejemanju ključnih odločitev in kako vzpostaviti bolj demokratičen sistem odločanja.