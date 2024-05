Vznemirjujoči posnetki: Ljubljanski neonacisti takole brutalno nad migrante (FOTO in VIDEO)

Na družabnem omrežju Instagram se je na profilu z imenom Slovenska obrambna straža pojavil vznemirjujoč posnetek. Slovenska obrambna straža naj bi si sicer prizadevala, da se Slovenci počutijo varne, je navedeno v opisu omenjenega profila.

Zamaskirani neznanci, ki spominjajo na neonaciste, napadajo migrante in strašijo, da bodo stvari vzeli v svoje roke, je videti na posnetku.

Šlo naj bi za akcijo, povezano s 27-letnico, ki so jo, kot povedo zamaskiranci v posnetku, posilili 3 migranti v Tivoliju, in se ob tem nihče od odgovornih ni oglasil. Povedo še, da je vlada v Slovenijo spustila »horde migrantov«, ki da počnejo vse, kar se jim zljubi, in tega nihče ne prepreči. V posnetku migranta privežejo na drog ter mu okoli vratu zavežejo vozel ter mahajo z zastavo, na kateri je viden tudi keltski križ, sicer priljubljen pri neonacistih.

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

Ob tem se je oglasil tudi vodja Mladega Foruma SD Luka Goršek: »Ljubljana ima očitno privilegij, da jo ščiti novonastala neonaci obrambna straža. Seveda ne manjka simbolov Generacije identitete, katero so promovirali Žan Mahnič in strankarski kolegi. Vlada naj uvrsti Generacijo identitete na seznam terorističnih organizacij,« je zapisal na omrežju X.

Obrnili smo se na PU Ljubljana. Zanimalo nas je ali vedo za te posnetke in ali bodo kakorkoli ukrepali.

Odgovore še čakamo in jih bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.