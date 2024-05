To je prizorišče strašnega zločina: Moški ubil taščo, ranil ženo, sam pa se ubil pred očmi policistov (FOTO)

Iz Hrvaške poročajo o grozljivi tragediji. V družinski hiši v Bjelovarju so našli dve mrtvi osebi in eno huje poškodovano osebo, policija pa je obvestilo prejela okoli 10. ure. Poškodovano osebo so prepeljali v bjelovarsko bolnišnico, njeno življenje je ogroženo.

To je prizorišče strašnega zločina. FOTO: Matija Habljak/pixsell

To je prizorišče strašnega zločina. FOTO: Matija Habljak/pixsell

Poteka preiskava, a po neuradnih podatkih sta umrla ženska in moški, še ena ženska pa je bila huje poškodovana. Policija za zdaj ne more potrditi neuradnih informacij, da gre za umor in samomor.

Moški naj bi ubil svojo taščo in ženo zabodel v vrat, hudo poškodovano pa je bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico, sam pa se je ubil pred očmi policistov, ki so prišli na kraj zločina, ob tem navaja mojportal.hr.