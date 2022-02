Janša sporočil: Večina ukrepov bo v naslednjih dneh opuščena

»Še nekaj usklajevanj in večina covid 19 ukrepov bo v naslednjih dneh opuščenih,« tako je danes po seji vlade na twitterju zapisal (nelektorirano) predsednik vlade Janez Janša. »Pogoj PCT začasno ostaja samo še v najbolj kritičnih dejavnostih, zaščitne maske pa v zaprtih javnih prostorih in javnem prometu. Vse ostalo bo sproščeno, vendar upoštevajmo priporočila NIJZ.«

Janša je v nadaljevanju zapisal še, da se zahvaljuje zdravstveni stroki in vsem, ki so in še omogočajo uspešno spopadanje s pandemijo. »Hvala vsem cepljenim in redno testiranim za odgovorno ravnanje, gospodarstvu za prilagodljivost, vsem pa za razumevanje in potrpežljivost.«

Od današnje vladne seje so si mnogi veliko obetali, saj je Janša že pred dnevi napovedal rahljanje ukrepov. A to se danes ni zgodilo. Vlada je na seji sprejela le odpravo karantene in iskanja stikov po rizičnem stiku z okuženo osebo. Minister za zdravje Janez Poklukar je dejal, da je potekala široka razprava o preostalih ukrepih in da je bila točka prekinjena. Napovedal je novo posvetovanje s stroko in nadaljevanje razprave. Vodja strokovne skupine Mateja Logar pa je po seji vlade dejala, da se mnenje strokovne skupine ni spremenilo in da ni potrebe po ponovnem odločanju.