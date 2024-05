Med begom nasilni še do Romov

Kočevska Roma Mihael Grm in njegov brat Marjan ter pri njuni družini živeči Marko Belcl so organom pregona pa tudi javnosti še kako znana imena. Več mesecev so morali skupaj z Marjanom Brajdičem guliti klopi za obtožene na odmevnem sojenju v primeru smrti 77-letnega gozdnega moža Stanislava Knaflja.

Sprva so bili obtoženi grozovitega umora, pred koncem sojenja pa je tožilstvo očitek omililo v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom.

Belcl krivde ni priznal. FOTO: Aleksander Brudar

Belcla je doletelo devet let zapora, Brajdiča devet let in deset mesecev, Mihaela Grma devet let in dva meseca, Marjana Grma pa devet let in devet mesecev. Enotna kazen je bila za vse razen za Belcla še višja, saj jim je sodišče preklicalo nekatere pogojne kazni. A ta sodba nato ni prestala testa na višji sodni instanci, saj je bila lani razveljavljena. V ponovljenem sojenju se bo moral okrožni senat, kot smo že lani obširno poročali, ukvarjati z vprašanjem sostorilstva.

19. 3. 2021 Po grozljivem napadu v gozdu umre Stanislav Knafelj. 26. 3. 2021 Trije Knafljevi domnevni krvniki menda nasilni še do Romov. 30. 3. 2021 Po zasegu alfe gredo skupaj z Marjanom Brajdičem v pripor.

Na kraju zločina so bile namreč najdene le Belclove DNK-sledi (na zunanji kljuki bivalnika, na Slavčevi denarnici v bivalniku in na Slavčevi desni roki). In ko so odvetniki okrožno sodbo napadli z vsemi topovi, so po mnenju višjega sodišča pravilno poudarili, da ob odsotnosti kakršnih koli prič oziroma očividcev »v spisu ni nobenega materialnega ali kakršnega koli drugega (posrednega) dokaza, ki bi potrjeval prisotnost obtoženih Marjana Brajdiča ter Mihaela in Marjana Grma na samem kraju kaznivega dejanja«, kot je zapisano v sklepu senata višjih sodnic. Glede na najdene DNK-sledi zdaj najverjetneje najslabše kaže Belclu.

Marjan Grm, Mihael Grm, Marjan Brajdič, Marko Belcl (z leve) FOTO: Dejan Javornik

Kdaj se bo za četverico začelo vnovično sojenje, še ni znano. Krvavo dogajanje v gozdu pri Zgornjih Duplicah, kjer je v svojem bivalniku živel 77-letni Knafelj, se je začelo 18. marca 2021. Nesrečnika je šele naslednji dan zvezanega, brutalno pretepenega in umirajočega našel znanec. Zaradi prehudih poškodb je Slavc kmalu umrl.

Čefurska glasba Knafljeve domnevne krvnike so odkrili na podlagi DNK-sledi, ki jih je na prizorišču pustil Belcl. Nadaljnja preiskava je kriminaliste pripeljala do vseh štirih potnikov v Brajdičevi alfi romeo, ki se je tega dne nekajkrat zapeljala po vasi in, kot je dejala ena od prič, »potniki v njej so glasno predvajali čefursko glasbo«.

S stolom po glavi

Brata Grm (21-letni Mihael in 23-letni Marjan) ter 26-letni Belcl naj bi bili en teden pozneje vpleteni v še eno kaznivo dejanje. In sicer nasilništvo. Skupaj s 40-letno Tadejo Grm, 53-letno Marjano Belcl in 52-letnim Mihaelom Grmom st. naj bi v naselju Koprivnik pri Kočevju obračunali z Radojko Hudorovič in Milanom Grmom.

Po prepričanju sodišča je 26. marca 2021 v tamkajšnji stanovanjski hiši Tadeja z lesenim stolom tako udarila Hudorovičevo, da je ta padla, preostali pa naj bi jo, ko je ležala na tleh, brcali. Marjana Belcl naj bi jo še z roko večkrat udarila po hrbtu. Da je ni mogel braniti, so ob strani medtem zadrževali Radojkinega partnerja Milana Grma. Ne samo da so ga držali, ampak, tako tožilstvo, tudi udarjali po njem. Hudorovičeva je utrpela udarnino glave in rano nad levim očesom, zaradi udarca s stolom v glavo pa še pretres možganov. Tadejo Grm je tako doletela še obtožba povzročitve hude telesne poškodbe.

Pred ljubljansko okrožno sodnico Evo Senica Visočnik se je moral o krivdi prvi izreči Marko Belcl. Zanikal jo je, oškodovanca pa premoženjskopravnega zahtevka nista vložila. V preiskavi se Belcl, ki je trenutno v novogoriškem priporu, ni zagovarjal, je pa takrat Hudorovičeva povedala, da jo je tudi on brcnil v glavo. Milan Grm je dejal, da ga je, ko so obtoženi prileteli v hišo, Belcl držal v objemu s sprednje strani, a da ga ni udaril, poleg tega pa da ni videl, da bi udaril njegovo partnerico.

Slednja je še povedala, da je bila, ko so obtoženi vstopili v hišo, z možem v kuhinji in da je Tadeja takrat pograbila stol in jo z njim udarila po glavi, Milan Grm pa je bil pri vratih v sobo. Ko so vstopili v kuhinjo, pa da so ga njegovi nečaki »tako stolkli, da je bil ves plav«. Oškodovanca naj bi tepla Belcl in Grm ml., Marjan Grm pa da ga je držal okrog rok. Nato je prišel rešilec, oni pa da so pobegnili. Zakaj sta postala njihovi žrtvi, nista znala povedati, saj z obtoženimi nista bila sprta.