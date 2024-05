Bivša žena Boštjana Romiha sama pokazala, kaj se z njo dogaja po razhodu (FOTO)

Pred meseci je na slovenski estradi odjeknilo, da se ločujeta Boštjan in Lara Romih . Priljubljeni voditelj je ločitev potrdil z besedami: »Drži, z Laro se ločujeva. Ohranjava dober odnos in medsebojno spoštovanje. Povezujejo naju trije čudoviti otroci in ogromno lepih spominov.«

Lara pa je, kot kaže, uteho v času ločitve našla v potovanjih. Sledilcem se je nazadnje oglasila z lepim prizorom, ki je nastal na Nizozemskem. »Nizozemska ima tudi hribe in gozdove, ki pa se zaključijo ob jezeru tako..,« je zapisala ob fotografiji, na kateri je pozirala v kavbojkah, majčki in jopci, njene noge pa so bile bose.

Pred Nizozemsko je obiskala tudi Ciper, od koder se je prav tako oglasila svojim sledilcem z evropske starševske konference. Na svojem profilu na Instagramu pa je pred časom tudi razkrila, da se je s prijateljicami odpravila smučat v tujino.