Mateja Logar po vladni seji: Zatikanje in čakanje s sproščanjem je nepotrebno

»Zatikanje in čakanje s sproščanjem je nepotrebno.« Tako se je na novico, da vlada danes ni odločala in sprostila nekaterih ukrepov, kot je to v torek predlagala strokovna skupina, odzvala vodja strokovne skupine za covid 19 Mateja Logar. Dejala je, da jo je presenetilo, da je bil na mizi predlog, ki omogoča varno sproščanje, in to razmeroma hitro. »Z dodatnimi priporočili smo načrtovali, da bi najkasneje do konca marca, če bo epidemiološka slika še naprej tako ugodna, odpravili vse ukrepe. Ne gre za to, da bi z ukrepi vztrajali tri mesece, ampak gre za tedenski načrt,« je po poročanju N1 dejala Logarjeva. Pravi, do so predlagali tiste ukrepe, ki so se jim zdeli strokovno primerni in sproščanje tam, kjer je možnost okužbe najmanjša. Izpostavila je kratkotrajne stike in odprte prostore. »Je pa vedno treba oceniti, kaj je tveganje in kaj je varno sproščanje.«

Minister za zdravje Janez Poklukar je po petkovi seji vlade dejal, da je na seji potekala široka razprava in da nameravajo v prihodnjih dneh nadaljevati razpravo. Logarjeva je informacije, da naj bi se skupina znova sestala v soboto, zavrnila. Strokovna skupina se bo po njenih besedah sestala v ponedeljek. »Strokovna skupina je podala mnenje, ki ga v tem trenutku ne spreminjamo. Epidemiološka situacija se ni spremenila, zato ni razloga, da bi imela strokovna skupina kakršenkoli dodatne sestanke.«

Vlada je na petkovi seji odpravila karanteno in iskanje stikov po visoko rizičnem stiku z okuženo osebo. Odpravili so tudi pogoj PCT ob vstopu v državo. Drugih ukrepov vlada ni ukinila ali zrahljala.