Pahor se je pokazal v Radencih in navdušil Slovenke: srečal je tudi dva angela (FOTO)

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor se je udeležil današnjega maratona v Radencih in dokazal ter s slikama tudi pokazal, da je v odlični fizični formi. Kot je razkril na instagramu, je letos tekel skoraj pet minut hitreje kot lani, kar je vsekakor pohvale vredno. Očitno je kot vino, starejši, kot je, boljši je. Rezultat v Radencih je očitno dobra napoved za naslednji Ljubljanski maraton. Pahorja smo lahko na tej največji tekaški prireditvi pri nas že večkrat videli in morda ga bomo tudi letos.

»Fantastično. Letos sem odtekel 21 km maratona v Radencih skoraj 5 minut (!!!) hitreje kot lani. Lani 1.55.30, letos pa 1.50.42. Noro dobro. Pa na začetku ni zgledalo tako. Potem pa sem okoli 6 km popolnoma odmislil vse, se usedel na noge, ki so bile kot parna lokomotiva, občudoval Prekmurje in užival. Pri 19 km, ko se je lokomotiva že začela ohlajati, sta kot z nebes prišla dva angela (po dresu sodeč vojaka SV) in me povlekla do cilja. Hvala. Bil je prekrasen dan. Prekrasen. Kičast. Jutri objavim hitro Estelo, ker hoče, da jo tegam. Bom cukrček, bom,« je nekdanji slovenski predsednik zapisal na svojem profilu.

Hidracija je na tekaških prireditvah, še posebej na topel dan, kakršen je bil danes, zelo pomembna. Kot je videti na sliki, ki jo je objavil, Pahor nanjo ni pozabil.

Pahor si je v cilju po teku vzel tudi čas in dal izjavo. Kaj je povedal, preverite v spodnjem videu.