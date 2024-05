Žalostna novica pretresla narodnozabavno glasbo: umrl je član znanega ansambla

V znanem slovenskem ansamblu so javnosti spročili žalostno novico. Ansambel Poljanšek je tako na družabnem omrežju sporočil, da je umrl njihov član. Tako je za vedno utihnila harmonika Rudija Poljanška, avtorja številnih skladb in soustanovitelja zasedbe.

»Težko je in boli, ko te taka legenda kot si ti Rudi zapusti. V srcu vedno boš zapisan in tvoje melodije, ki jih bomo še bolj srčno igrali ter s ponosom prenašali na naslednje rodove. Premalo je beseda HVALA Rudi, za vse nasvete, vspodbude, melodije, šale in preživeti čas v naši družbi. Našemu Sandiju in družini pa ostali člani izrekamo iskreno sožalje Počivaj v miru...«, so zapisali.

Ansambel bratov Poljanšek je slovenska narodnozabavna zasedba, ki prihaja iz Tuhinjske doline. Leta 1971 so ga ustanovili trije bratje: Rudi s harmoniko, Danilo z bas kitaro in Miro s trobento, k sodelovanju pa so povabili še dva prijatelja. Ansambel je najbolj prepoznaven po skladbi Skupaj za vedno.