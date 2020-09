Kobariško vozilo prvo čez Saharo (FOTO)

Poimenovali so ga po generalu

Sašo Rosič (levo) in Marijan Lavrenčič pred obnovljenim fiatom 15 TER

Pred dnevi je Posoški razvojni center v sklopu projekta WALKofPEACE predstavil zaključene investicije v občini Kobarid s poudarkom na obnovi starodobnega vojaškega vozila fiat 15 TER in izgradnji mobilnega paviljona, namenjenega razstavljanju vozila.Kadorna, starodobno vojaško vozilo fiat 15 TER, letnik 1911, ki ga je novembra lani v obnovo prevzelo podjetje Ekoen Avto iz Trbovelj, je na ogled v novem paviljonu ob stavbi Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid. Njegova obnova je skupaj z izgradnjo paviljona znašala 58.000 evrov.»V našem društvu smo ponosni lastniki starodobnega vozila fiat 15 TER, letnik 1911, ki ga ljubkovalno kličemo Kadorna,« pravi, predsednik PGD Kobarid. »Ime je dobil po generalu italijanske vojske, ki je v prvi svetovni vojni, ko so potekali srditi spopadi ob Soči, poveljeval italijanskim silam. Vozilo smo v društvo dobili leta 1946, potem ko nam ga je na prošnjo poveljnikadodelilo gasilsko poveljstvo v Gorici, prej je služilo drugim gasilskim enotam v regiji. Prvič je bilo uradno registrirano 28. februarja 1948. V operativni uporabi je bilo do 20. oktobra 1956, ko je Okrajna gasilska zveza Gorica z dopisom prepovedala njegovo uporabo v gasilske namene. Kadorna je bila nato do leta 1960 garažirana v orodjišču, nato so jo premestili v lopo na obrobje Kobarida.«Ko je začelo groziti, da bodo fiata prodali za staro železo, se je v reševanje vključil pokojni poveljnik, dolgoletni gasilski funkcionar, in Kadorno začel spravljati v življenje, dodaja Rosič: »Udeleževali so se srečanj starodobnikov, kar nekajkrat pa ga je bilo moč zaslediti v vojnih filmih, ki so jih snemali v nekdanji Jugoslaviji. Vozilo je postalo zaščitni znak društva, hkrati pa je tlela želja po generalni obnovi. Večkrat je namreč zamenjalo barvo karoserije, za takratno operativno delovanje so bile nameščene dodatne neoriginalne komponente in deli, načenjati pa ga je začel tudi zob časa.«Fiat 15 TER je naslednik modela 15 bis in predstavlja prvo serijsko vozilo za vojaške namene, ki je bilo uporabljeno v vojni. Tako je 8. junija 1912 v bitki pri Zanzurju v Libiji sodelovalo 54 vozil fiat 15 TER. Skonstruiral ga je, proizvajali so ga od leta 1911 do 1920., v različnih karoserijskih izvedenkah, od kesonarja, reševalnega vozila, gasilskega vozila s črpalko pa do avtobusa. V italijanski vojski so ga uporabljali med letoma 1912–1940. Po licenci ga je izdelovalo tudi rusko podjetje AMO (pozneje ZIL), model pa so poimenovali F15 in velja za prvo serijsko izdelano vozilo v Rusiji. Vozilo je bilo zelo vzdržljivo in robustno, zato so jih med prvo svetovno vojno uporabljale tudi britanske sile. Izkazalo se je leta 1919, ko je 23 tovornjakov fiat 15 TER prečkalo Saharo kot prvo vozilo na motorni pogon. Namen je bil postaviti servisne postaje za prvi prelet letala čez Saharo. Pot, dolgo več kot 3000 km, so vsa vozila opravila brez okvare.Vozilo je s tehničnega vidika zanimivo, ker je eno od prvih, ki so imela namesto gravitacijskega dovoda goriva (iz rezervoarja nad uplinjačem) vgrajeno črpalko, kar je bil Fiatov patent. Njegova najvišja hitrost je od 40 do 45 km/h, na 100 km pa porabi od 25 do 30 litrov goriva. Ima bencinski štirivaljni vrstni motor s prostornino 4398 cm3 in 36 KM pri 1600 obratih. Pogon ima na zadnji kolesni par ter štiri prestave ob vzvratni.V PGD Kobarid se je v začetku septembra vrnilo še eno staro gasilsko vozilo. To je Korjerca, kot pravi Rosič, vozilo, ki je sredi 60. let prejšnjega stoletja nadomestilo Kadorno. Gre za zastavo 615, v gasilsko vozilo predelan mali avtobus. Nato je bila Korjerca v okviru OGZ Tolmin dodeljena PGD Dolenja Trebuša ter nazadnje na Srpenico. Od tod jo je v Kobarid spet pripeljal pokojni Stres, saj je želel, da bi jo obnovili. »Žal se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to nikoli ni zgodilo,« poudarja Rosič. »Zadnjih dvanajst let je bila garažirana na Vrhniki, zdaj pa bo streho dobila v Kobaridu. V tem času je bilo tudi nekaj povpraševanja po odkupu, vendar se je upravni odbor glede na izkušnje s Kadorno odločil, da ostane v društvu v upanju, da nekega dne spet zasije v svojem sijaju. Vozilo smo poizkusili znova zagnati in se zapeljati. Po nekaj osnovnih posegih nam je uspelo. Veselje je bilo nepopisno. Mogoče tudi zato, ker jespet sedel za volan in se zapeljal. Leta 1968 je namreč prav on prevzel skrbništvo nad tem vozilom.«V PGD Kobarid so trdno odločeni, da približno 55 let staro zastavo 615 temeljito obnovijo. Upajo, da jim bo uspelo zbrati dovolj denarja, kajpak tudi s pomočjo sponzorjev in donatorjev. Korjerco si želijo postaviti ob bok obnovljenemu vojaškemu vozilu. »Kadorna bo torej v glavnem na ogled v našem razstavnem paviljonu, sem in tja pa se bomo že še zapeljali po Kobaridu in bližnji okolici,« je sklenil Sašo Rosič.