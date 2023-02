Katere stranke so porabile največ za kampanjo? Janši tole ne bo všeč

Računsko sodišče je v revizijah pravilnosti financiranja volilnih kampanj za jesenske volitve poslancev v državni zbor sedmim organizatorjem volilnih kampanj izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja in o pravilnosti poročanja, štirim organizatorjem pa mnenje s pridržkom, in sicer za SDS, Konkretno, Resnica in predstavnik madžarske skupnosti Ferenca Horváth.

FOTO: Zaslonski posnetek, Računsko sodišče RS

Kaj je bilo narobe pri SDS?

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji politični stranki Slovenska demokratska stranka (SDS) izreklo mnenje s pridržkom.

Stranka je v več primerih s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje, pa tudi stroške, pri katerih zaradi odsotnosti ustreznih in zadostnih dokazil nismo mogli potrditi, da so bile storitve opravljene in da so stroški nastali v povezavi z volilno kampanjo.

Ob tem pa stranka s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ni poravnala vseh stroškov volilne kampanje.

Stranka je prejela tudi več nedenarnih prispevkov in brezplačnih storitev v nasprotju z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, pri čemer njihove denarne protivrednosti ni pravočasno nakazala v humanitarne namene, kot dokazilo za nekaj prejetih brezplačnih storitev pa je stranka predložila fiktivne listine.

Kaj je šlo narobe pri Konkretno?

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji politični stranki Konkretno izreklo mnenje s pridržkom. Stranka protivrednosti denarnega prispevka pravne osebe ni nakazala v humanitarne namene, s posebnega transakcijskega računa za volitve je poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje, poleg tega pa s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ni poravnala nekaterih stroškov volilne kampanje.

Koliko so zapravili in do koliko povračila stroškov so upravičeni?

Na podlagi opravljenih revizij so vsi organizatorji volilnih kampanj upravičeni do delnega povračila stroškov volilnih kampanj v znesku 324.000 evrov. Zaradi nepravilnosti, ugotovljenih v revizijah, so morali organizatorji volilnih kampanj vplačati v humanitarne namene skoraj 14.000 evrov.

Računsko sodišče je preverilo višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje ter točnost podatkov v poročilih o volilnih kampanjah.

Poraba sredstev in delno povračilo stroškov volilne kampanje. FOTO: Zaslonski posnetek, Računsko sodišče RS

Največ denarja je za volilno kampanjo namenila SDS s skoraj 700.000, kar je tudi zgornja meja porabljenih sredstev. Sledita NSi, ki je porabila približno enako sredstev za kampanjo kot SDS in Konkretno z okoli 570.000 evrov vloženega denarja.

Gibanje Svoboda je porabila 400.000 evrov, a bo zaradi zmage na volitvah prejela največje delnega povračila stroškov in sicer okoli 140.000 evrov.

Najmanj sredstev za volilno kampanjo so namenile Levica, LMŠ in Resni.ca, slednja je za kampanjo namenila okoli 40.000 evrov, povrnjeno iz proračuna pa bo prejela 10.000 evrov.

Računsko sodišče je obvezno revizijo financiranja volilnih kampanj opravilo za enajst organizatorjev kampanj oziroma list kandidatov strank: gibanje Povežimo Slovenijo, Levica, Lista Marjana Šarca, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Državljansko gibanje Resni.ca, Stranka Alenke Bratušek, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Gibanje Svoboda ter dva predstavnika manjšinskih narodnih skupnosti - Ferenc Horváth in Felice Žiža.

Organizatorji so za stroške volilnih kampanj skupaj porabili 3.368.602 evrov, ugotovljeni znesek nepravilnosti in napak pa znaša skupaj 333.187 evorv in se nanaša na:

• deset organizatorjev je z volilnega računa poravnalo stroške v skupnem znesku približno 100.000 evrov, ki jih ni mogoče obravnavati kot stroške volilne kampanje;

• osem organizatorjev je prejelo nedovoljene prispevke v skupnem znesku približno 15.000 evrov;

• pet organizatorjev je plačalo stroške volilne kampanje v skupnem znesku 83.000 evrov z napačnega računa;

• štirje organizatorji so prejeli nedovoljene brezplačne storitve občin;

• tri organizatorji niso v celoti poravnali stroškov volilnih kampanj z volilnega računa v znesku skoraj 40.000 evrov;

• en organizator pa je prikazoval opravljene storitve po podcenjeni vrednosti.