Katastrofa na vidiku? To se ni zgodilo že od maja

Vlada se je v ponedeljek sestala s strokovno skupino in pretresala aktualno epidemiološko stanje v državi. Ocenili so, da se obseg epidemije znova povečuje, to pa potrjujejo tudi rezultati ponedeljkovih testiranj. Po dolgem času je delež pozitivnih testov presegel 10 odstotkov, kažejo podatki, ki so jih objavili na spletni strani sledilnika. Nazadnje smo več kot 10 odstotkov pozitivnih testov zabeležili 18. maja.V ponedeljek je bilo z metodo PCR testirano 1773 oseb (181 pozitivnih), delež pozitivnih je torej 10,2 odstotka. V bolnišnicah se zdravi 30 pacientov, od tega jih devet oseb potrebuje zdravljenje v intenzivni enoti.