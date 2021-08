Jesenska napoved: če se zgodi to, bomo presegli število ljudi v bolnišnicah v drugem valu

Če želimo četrti val epidemije covida-19 omejiti in preprečiti obremenjevanje bolnišnic, je priporočljivo, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov, so zapisali na Institutu Jožef Stefan.



Obseg epidemije se povečuje, čeprav smo na vrhuncu počitniške sezone, ki deluje kot delno zaprtje države, so spomnili. V tem obdobju lani je upadala. Če se ne bomo pravočasno dovolj precepili, bomo jeseni v primeru nezaostrovanja ukrepov presegli število sprejetih v bolnišnice med drugim valom, so posvarili.



Ocenjeno lokalno reprodukcijsko število, ki predstavlja število oseb, ki jih v povprečju okuži posamezni okuženi v Sloveniji, znaša približno 1,05. Za upadanje epidemije ne zadošča, da je to reprodukcijsko število manjše od ena, ker okužbe tudi uvažamo.



Ocenjeno efektivno reprodukcijsko število, kjer so uvožene okužbe obravnavane, kot da bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji, pa medtem znaša približno 1,25. Epidemija upada, ko je to število manjše od ena. Po trenutni oceni je dnevno potrjenih uvoženih okužb 15.



Zasedenost bolnišničnih zmogljivosti se počasi povečuje, prav tako tudi dnevni sprejem v bolnišnice.



V prvem valu epidemije se je okužil približno vsak stoti prebivalec. Na vrhuncu prvega vala je delež kužnih znašal približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem in tretjem valu pa se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva. Delež kužnih je trenutno približno 0,07 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 1500. prebivalec.



V vzorcih se delež različice delta bliža 100 odstotkom, ker je ta različica novega koronavirusa približno 50 odstotkov bolj kužna od različice alfa, vzrok pa je tudi uvoz iz držav z velikim deležem te različice virusa, navaja inštitut.

