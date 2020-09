Kam brez karantene? Hrvaška delno varna, Dunaj odslej rdeč

Rdeči seznam EU/Schengen (karantena, razen z negativnim izvidom testa ali izjemami))

Avstrija (samo posamezne administrativne enote: Dunaj, Predarlska, Tirolska)

Belgija (samo posamezne administrativne enote: Bruselj)

Hrvaška (samo posamezne administrativne enote: Brodsko-posavska, Dubrovniško-neretvanska, Liško-senjska, Požeško-slavonska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Virovitiško-podravska, Zadrska)

Madžarska (Budimpešta in Győr-Moson-Sopron)

Danska (administrativna enota Hovedstaden)

Francija (samo posamezne administrativne enote)

Irska (Dublin)

Nizozemska (samo posamezne administrativne enote)

Romunija (samo posamezne administrativne enote)

Portugalska (samo Lizbona)

Švica (samo posamezne administrativne enote)

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne enote: Gibraltar)

Češka

Luksemburg

Španija Na zelenem seznamu držav sta se znova znašli Srbija in Poljska in se med evropskimi državami pridružili Cipru, Latviji, Litvi, Lihtenštajnu in Finski, z zelenega seznama pa se je umaknila sosednja Italija, ki je po novem na novo določenem oranžnem seznamu, ki nadomešča dosedanjega rumenega. Nadržav sta se znova znašliinin se med evropskimi državami pridružiliin, z zelenega seznama pa se je umaknila sosednja Italija, ki je po novem na novo določenem oranžnem seznamu, ki nadomešča dosedanjega rumenega.



Dunaj in Budimpešta v rdečem, Srbija je varna

Istrska in Primorsko-goranska županija na oranžnem (ni karantene)



Tudi med karanteno na testiranje: če je test negativen, je karantene konec

Seznam epidemiološko varnih držav in pokrajin 28. septembra 2020. FOTO: Gov.si

Od danes je v Slovenijo z oranžnih območij oziroma iz oranžno obarvane članice EU oziroma schengenskega območja mogoče vstopiti brez omejitev, torej tudi brez na meji odrejene 10-dnevne karantene. Med oranžnimi območji so po vladni odločitvi tudi obmejne hrvaške županije.Vlada je odlok v soboto prilagodila priporočilom Evropske komisije in ga objavila v soboto, začne pa veljati 29. septembra. ​Na rdečem seznamu je 16 držav članic EU in schengenskega območja, pri čemer so za države, ki imajo neenakomerne porazdelitve okužb, na seznamu samo administrativne enote s slabo epidemiološko sliko, poleg njih pa še 114 tretjih držav.Poleg zelenega in rdečega seznama držav je predvidela tudi oranžnega, ki nadomešča rumenega. V nedeljo je nato na novo določila še sezname držav in po novem tudi delov držav glede na epidemiološko tveganje, sklep pa je začel veljati danes.Srbija je s Poljsko spet na zelenem seznamu, Italija, Nemčija in Združeno kraljestvo so med državami, ki bodo z njega zdrsnile na oranžnega, med zelenimi državami ne bo več niti Avstrije in Madžarske, pri čemer so deli obeh držav na čelu z Dunajem in Budimpešto pristali celo na rdečem. Na oranžnem seznamu so po novem tudi hrvaške županije ob meji s Slovenijo, ostali del Hrvaške pa je na rdečem.Za tujce, ki prihajajo v Slovenijo z oranžnih območij, in vse, ki prihajajo z rdečih, še vedno velja 10-dnevna karantena, razen če predložijo negativni test na prisotnost novega koronavirusa, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri kateri od verodostojnih organizacij v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja. Kje opraviti test v tujini? Odgovor najdete tukaj.Vstop v državo brez karantene in negativnega testa pa je mogoč za tiste, ki v Slovenijo prihajajo iz sicer oranžno obarvane članice EU oziroma schengenskega območja. Med temi so tudi hrvaške županije ob meji s Slovenijo, denimo Istrska in Primorsko-goranska.Vlada je prav tako določila, da bo lahko oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, v času trajanja karantene opravila testiranje na novi koronavirus. Če bo izvid negativen, ji bodo odločbo odpravili.Celoten zeleni in rdeči seznam sta dostopna na vladni spletni strani.