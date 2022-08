Ob vročih temperaturah in suhem ozračju moramo poskrbeti za ustrezno osvežitev, zato ni nobeno presenečenje, da se v poletnih mesecih trumoma odpravljamo na morje. Če skoku v morje in poležavanju v senci borovcev ali drugih dreves dodamo še svež in prijeten morski vetrič, ste lahko prepričani, da je to ena od najboljših oblik počitnikovanja in oddiha.

Še lepše pa je, če lahko morski zrak okusite s pomočjo plovila. Ker pa se zavedamo, da je ljudi z opravljenim izpitom za vodenje in upravljanje plovil razmeroma malo, smo za vas pripravili nekaj izjemno uporabnih nasvetov, kako lahko najamete plovilo brez izpita. Še več, za vas bomo med seboj primerjali pet idealnih destinacij in vam predstavili veljavna pravila. Predpisi glede vožnje plovil brez izpita se med državami razlikujejo, predvsem pa se nanašajo na velikost plovila in moč motorja. Tako lahko vozite gumenjak brez izpita, ne pa tudi jahte.

V tem primeru vam svetujemo, da najamete jadrnico s skiperjem. Če niste prepričani, ali lahko najamete plovilo, in nimate izpita za upravljanje plovil, lahko na specializiranih platformah, kot je Boataround, preverite, ali je za najem želenega plovila potrebna licenca ali ne.

V Republiki Sloveniji pogoje glede upravljanja plovil določa pravilnik o upravljanju čolnov. V njem so določene tri izjeme, ki lahko vozijo plovila brez izpita. Gre predvsem za osebe, ki so dobile strokovne nazive med izobrazbo, smer strojništvo in pomorstvo. Za vse druge pa pride v poštev 14. člen pravilnika, ki določa še dve izjemi, ko lahko plovilo upravljate brez izpita. Ta namreč določa, da oseba lahko upravlja čoln na vesla in čoln na jadra do dolžine sedmih metrov brez potrdila o opravljenem preizkusu znanja, in tudi, da oseba upravlja čoln z motorjem moči do 7,35 kW in do sedem metrov dolžine ali vodni skuter, a mora imeti najmanj potrdilo o opravljenem preizkusu znanja in mora biti stara najmanj 16 let.

Hrvaška zakonodaja deli plovila v tri kategorije. Brodica je plovilo, ki meri vsaj 2,5 metra in maksimalno 15 metrov. Jahta je plovilo, ki je daljše od 15 metrov in je namenjeno daljšemu bivanju za največ dvanajst potnikov in članov posadke. Nato pa je še čamac, plovilo, ki je namenjeno plovbi po notranjih vodah in lahko v dolžino meri med 1,5 in 20 metri. Če imate potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna, boste brez izpita na Hrvaškem lahko najeli brodico, ki v dolžino ne sme meriti več kot sedem metrov in je ne sme poganjati motor, ki bi bil močnejši od 7,35 kW.

V Španiji potrebujete veljavni izpit za plovila, daljša od petih metrov, in jadrnice, ki so daljše od šestih metrov. Ta plovila pa imajo lahko tudi več kot 15 konjskih moči. Motorni čoln brez izpita pa lahko najamete tudi brez licence, ampak se ne smete oddaljevati od obale več kot dve navtični milji. Pri tem ima lahko čoln največjo dovoljeno moč 11,26 kW, dolžina pa ne sme presegati petih metrov.

V Italiji so pravila za najem plovila še nekoliko bolj sproščena, saj lahko najamete motorni čoln z do 40 konjskih moči. Tako boste lahko najeli pravi super čoln brez izpita. Ne glede na to pa v Italiji ne morete najeti jadrnice, če nimate veljavnega izpita.

Za najem plovila se lahko odločite tudi v Grčiji. Tam veljavna zakonodaja predpisuje, da lahko vsakdo brez izpita najame motorni čoln z do 30 konjskih moči. Podobno kot v Italiji tudi v Grčiji velja, da jadrnice ne morete najeti brez licence. Seveda pa jo lahko najamete s skiperjem. Tako boste izpolnjevali zakon in polno uživali poletne dni.

