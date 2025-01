To je šokanten posnetek dijaka, ki je visel z okenske police, eden v kritičnem stanju (VIDEO)

Kot smo poročali, je v zgodnjih jutranjih urah zagorelo v stavbi dijaškega doma na Poljanski ulici v Ljubljani. Gasilci so požar, ki se je razširil na celoten objekt, že pogasili.

Video: takole je en od dijakov visel z okenske police, da se je rešil pred ognjem

Posebna telefonska številka V dijaškem domu na Poljanski ulici so vzpostavili posebno telefonsko številko, na katero lahko pokličejo starši in skrbniki dijakov, ki so bili nastanjeni v domu, če jim z njimi še ni uspelo vzpostaviti stika. Ti lahko pokličejo na številko 01 474 86 25.

11 poškodovanih v UKC Ljubljana

V Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana so z reševalnimi vozili nujne medicinske pomoči prepeljali 11 ljudi. Štiri so odpeljali na internistično prvo pomoč UKC Ljubljana, enega na pediatrično kliniko in šest na travmatološko urgenco UKC Ljubljana. Ena oseba je težje poškodovana in ima hude opekline, so sporočili iz UKC Ljubljana. Ostali poškodovani bodo najverjetneje preko dneva odpuščeni domov. Pri zlomih gre za poškodbe, nastale, ko so dijaki skakali iz prvega nadstropja, kjer je zagorelo.

Požar v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Po podatkih policije so v Univerzitetni klinični center Ljubljana odpeljali 11 ljudi. Med poškodbami so hude opekline, zlom hrbtenice in zastrupitve.

Takole je ponoči gorel Dijaški dom Ivana Cankarja

»Štiri osebe so bile sprejete na Internistično prvo pomoč UKCL zaradi zastrupitve z monoksidom. Njihovo stanje je stabilno in brez zapletov. Ena oseba je bila prepeljana na pediatrično kliniko, šest pa na travmatološko urgenco UKCL. Tri osebe so huje poškodovane. Ena ima hude opekline, dve osebi pa bosta zaradi zloma hrbtenice in zloma skočnice operirani na travmatologiji,« so še navedli.

Predstavniki policijske postaje Ljubljana Center, Gasilske brigade Ljubljana in UKC Ljubljana so stopili pred medije s pojasnili o ugotovitvah glede požara.

Se je alarm sprožil ali ne? Evakuirali 363 oseb

Predstavniki policijske postaje Ljubljana Center, Gasilske brigade Ljubljana in UKC Ljubljana so v izjavi za medije orisali posredovanje ob požaru v dijaškem domu na Poljanski cesti. Po besedah dijakov se požarni alarm v stavbi ni sprožil, nekateri v nižjih nadstropjih pa so se rešili tako, da so skočili skozi okna. Pristojni pravijo, da tega ne morejo komentirati, saj preiskava še poteka. Je šlo za kaznivo dejanje? Tudi glede tega še ne morejo prostojni povedati več. 363 oseb so gasilci morali evakuirati. Sodelovalo je 77 gasilcev iz 4 enot s 23 vozili. Vzrok požara še ni znan.

Požar v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani FOTO: Jože Suhadolnik