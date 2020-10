Korona številke v nebo, pozitiven že vsak tretji test

Bralci: Zakaj se od doma ne šolajo vsi? Zakaj bolni hodijo v trgovine? (2/3)

Zaradi novih omejitev v zadnjih dneh so nas bralci zasuli z vprašanji ob novih ukrepih. Na njihova vprašanja so odgovorili iz urada vlade za komuniciranje, vprašanja in odgovore nanje pa bomo objavili v treh ločenih člankih. Nataša: Zanima me, ali smo trgovci odporni proti virusu, ko delamo vsak dan do 21. in morda do 22. Naj se vse zapre za 14 dni ali pa le do 18. ure, da se virus vsaj