Jelinčič spet nori: »Lenuhi se čohajo po spodnjem delu hrbta« (VIDEO)

Ni prvič, da se je prvak SNSspravil na prejemnike socialne pomoči. Spomnimo, nedavno se je hudoval, daTokrat je znova udaril po prejemnikih socialne pomoči. Pravi, da so lenuhi in da je sramotno, da dobijo več, ko tisti, ki delajo 8 ur na dan cel mesec.»Lenuhi sedijo in se čohajo po spodnjem delu hrbta,je bil slikovit Jelinčič in predlagal, da bi morali čistiti.Ob tem se sprašuje, kdaj bomo v Sloveniji lenuhe naučili delati, kajti pregovor pravi, da kdor ne dela, naj ne je.