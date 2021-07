Jelinčič znorel zaradi socialne pomoči:»Kdo bo ‘futral’ bando?«(VIDEO)

Prvak SNSmed počitnicami ne počiva. Zelo dejaven je na družabnih omrežjih in tokrat so se na udaru šefa nacionalne stranke znašli prejemniki socialne pomoči.Jelinčičevo mnenje je jasno: Kdor ne dela, naj ne je. Pravi, da v Sloveniji podjetniki težko dobijo delavce. Jelinčiču se pritožujejo gostinci in obrtniki in ko gredo iskat delovno silo na borzo dela, tam ne dobijo nikogar. »Tiste babe se čohajo po spodnjem delu hrbta in ne delajo, kar bi morale« je bil slikovit.Prepričan je, da Slovenija zaradi socialne pomoči izgubi na leto pol milijarde evrov.»Kdo bo pa futral ostalo bando?«, se sprašuje Jelinčič in ob tem spomni na stari slovenski rek, da brez dela ni jela.