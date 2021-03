Jelinčič bi razkrival plače, Janševa vlada mu odgovarja

Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudov zvezi s plačami na Ministrstvu za pravosodje. Jelinčič je namreč vladi predlagal, da se podobno, kot so na Ministrstvu za notranje zadeve objavili plače policistov, na Ministrstvu za pravosodje objavijo plače sodnikov in tožilcev.»Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so plače funkcionarjev in javnih uslužbencev javne. Objava podatkov o plačah je v pristojnosti posameznih organov, torej sodišč in tožilstva, posamezniki pa lahko podatke o plačah pridobijo na podlagi dostopa do informacij javnega značaja, kar ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),« so odgovorili Jelinčiču.Jelinčič je pred nekaj meseci ob postavljanju poslanskih vprašanj premierju postavil vprašanje o plačah v zdravstvu in sodstvu, češ da imajo tam nekateri posamezniki najvišje plače v javni upravi . »Kako je mogoče, da nekateri dobivajo take denarje, pa ravno v njihovih sektorjih je največ napak, največ čakalnih vrst, največ nerešenih sodnih problemov, največ problematike, ob tem, da imajo neskončno časa za to, da lahko gre potem tudi večina gospa, predvsem gospa s sodišča, že ob 12h na tržnico po svežo solato,« je tedaj komentiral Jelinčič in Janšo vprašal, ali namerava vlada popraviti ta nesorazmerja.Janša je priznal, da ima plačni sistem v Sloveniji veliko lukenj, da smo daleč od tega, da bi se vedno in povsod nagrajevalo boljše delo in boljše gospodarjenje, a je zavrnil, da so plače nekaterih tako visoke, kot je navajal Jelinčič. Prvak SNS pa je vztrajal, da je med tisoč najbolje plačanih v javnem sektorju okoli 900 zdravnikov, ostalo pa »po večini gospoda iz pravosodnega sektorja.« Dodal je še, da je povprečna plača 50 najbolje plačanih okoli 12 tisoč evrov.