Javna tribuna: v kakšni državi želimo živeti?

Udeleženci javne tribune V kakšni državi želimo živeti?, ki jo je pripravilo gibanje Bodi sprememba, so v razpravi poudarili nujnost normalizacije države, kar naj bi po njihovi oceni prinesle volitve. Razprava pa je zaradi napovedane politične aktivacije nekdanjega predsednika uprave Gen-I Roberta Goloba pritegnila tudi veliko pozornosti.

Golob je prepričan, da bo boj težak, a da bodo uspeli

Udeleženci so uvodoma razpravljali o aktualnem stanju v državi. Golob, ki je v preteklih dneh napovedal politično aktivacijo, je uvodoma ocenil, da je bila Slovenija do nedavnega zgled, a nam je pridobljeni ugled uspelo v kratkem času zelo uničiti. Po njegovem mnenju je še vedno čas za pot v normalo, česar si želijo tudi ljudje. »Boj bo težek, a bomo uspeli,« je prepričan.

Ob tem se je dotaknil še aktualnega gospodarskega stanja. Po njegovih besedah se je namreč cel svet znašel v inflacijski spirali. Kljub temu, da je to svetovni fenomen, pa politika s tem ni rešena neukrepanja, je izpostavil. Slovenska politika namreč po njegovih besedah zanika, da smo že zašli v energetsko krizo in napoveduje, da bodo ukrepali ko in če bo treba. Golob je bil sicer tudi v nadaljevanju kritičen do vladajoče politike. Prepričan je, da v državi nismo priča zreli desničarski politiki zahodnoevropske države.

Na tribuni so sicer sodelovali strokovnjaki z različnih področij družbenega življenja.

Spregovorila tudi Gale in Vesel

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pa je prepričan, da se v Sloveniji soočamo s krizo odločanja in da je tudi politika nezmožna resnega odločanja. »Politika je postala impotentna v smislu sprejemanja odločitev, ob enem pa smo priča politizaciji družbenih sistemov ali podsistemov, ki se s politizacijo sploh ne bi smeli srečati,« je poudaril.

Soustanovitelj Centra za zaščito žvižgačev Ivan Gale je pojasnil, da mora posameznik, ki se odloči spregovoriti o nepravilnostih sprejeti pomembno odločitev. »Živimo namreč v državi, v kateri se žvižgači bojijo, namesto da bi se bali tisti, o katerih spregovorijo,« je dejal. V Sloveniji opaža tudi erozijo pravnega sistema, vladajoči pa po njegovi oceni ustavo vidijo kot priročnik, in ne zavezujoč akt, hkrati pa brezsramno napadajo vse, ki se z aktualno vlado ne strinjajo.

Opazili več znanih obrazov

V zaključnem delu razprave pa so pozvali k čim večji udeležbi na državnozborskih volitvah, ki bodo predvidoma 24. aprila. Enotni so si bili tudi v mnenju, da bo ta dan za Slovenijo rešitev iz aktualnih razmer. Ob tem je Golob še poudaril, da je odnos do kulture tisto, kar določa posameznika. To po njegovih besedah velja v vseh družbenih sistemih. »Kjer imamo močno, jasno kulturo, s katero se posamezniki znajo identificirati, tam smo uspešni,« je Golob ocenil kulturo, ki bi jo potreboval tudi politika. Ob tem je še poudaril, da politika, ki temelji na kulturi sovraštva, izključevanja, strahu nima dodane vrednosti.

Na javni tribuni je bilo sicer opaziti tudi več znanih obrazov iz sveta politike, med drugim predsednika stranke Z.Dej Jureta Lebna, nekdanjega poslanca SNS Saša Pečeta in nekdanjo evropska komisarka Violeto Bulc.