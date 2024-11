Janševa poslanka udarila po mizi: »Kdo ste vi, da lahko rečete, da je nekaj primerno ali ne?« (VIDEO)

Odbor DZ za kulturo, ki je imel danes na dnevnem redu seje, sklicane na zahtevo SDS, obravnavo stanja na RTVS, tega ni obravnaval. Da teme ne obravnava, se je odločil z devetimi glasovi za in šestimi proti. V SDS so dejali, da bodo še danes predstavili zahtevo za sklic izredne seje DZ na isto temo.

Poslanska skupina SDS je zahtevala nujno sejo odbora DZ, ker so kritični do potez novega vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Te po njihovem mnenju niso skladne z zakonodajo. Hkrati menijo, da je na RTVS prišlo do političnega prevzema in prevlade »enoumja«.

Odboru so predlagali sprejetje več sklepov

Tako naj bi denimo priporočil vodstvu RTVS, da »prepreči in ustavi cenzuro na RTVS ter zagotovi program, kot ga predpisujejo zakon o RTVS in drugi akti«. Ustavnemu sodišču pa naj bi odbor priporočil, da v skladu s svojimi pristojnostmi v najkrajšem možnem času odloči o pobudi za oceno ustavnosti členov zakona o RTVS.

Vendar je predsednica odbora Sara Žibrat (Svoboda) danes dejala, da glede na »dozdajšnje in tudi tokratno postopanje SDS obravnava teme na zahtevo, ki temelji na neutemeljenih političnih obtožbah, na vmešavanju v uredniško neodvisnost in v neodvisnost ustavnega sodišča kot odločevalca tretje veje oblasti, deloma pa posega tudi na področje delovnopravne zakonodaje, na odboru za kulturo ni primerna«.

Po njenih besedah je vlada z novelo zakona o RTVS, ki sledi ustavnemu načelu svobode izražanja in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja in je bila potrjena na referendumu, zagotovila zakonodajni okvir, ki spodbuja uredniško neodvisnost, profesionalizacijo in politično nepristranskost javne RTV. Predlagana vsebina današnje seje pa po njenih ugotovitvah ne predstavlja rešitve za kakovostno in neodvisno delovanje RTVS v javnem interesu oziroma je v nasprotju z načelom politične neodvisnosti javnega servisa, je opozorila.

Članicam in članom je predlagala, da se obravnava točke ne opravi, ker predlagani sklepi niso skladni z ustavo, ki določa svobodo izražanja tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Država oziroma državni organi, torej tudi DZ, ne sme nedopustno posegati vanjo oziroma vplivati na programske vsebine RTVS, uredniške odločitve in novinarsko poročanje.

Poleg tega eden od predlaganih sklepov nedopustno posega v ustavno načelo delitve oblasti, saj posega v samostojnost in neodvisnost ustavnega sodišča, je dejala. Predstavlja pritisk na ustavno sodišče in njegovo odločanje v tem konkretnem primeru, je pojasnila.

Alenka Jeraj udarila po mizi

Poslanci SDS so predlog, da odbor ne obravnava predlagane teme, označili kot »manever Svobode«, ki je v nasprotju s poslovnikom DZ. »V SDS nasprotujemo manevrom utišanja demokracije in opozicije,« je poudaril Andrej Hoivik iz SDS.

Njegova kolegica iz poslanske skupine Alenka Jeraj je prav tako nasprotovala predlogu. »Kdo ste vi, da lahko rečete, da je nekaj primerno za obravnavo na odboru ali ne?« je vprašala predsednico odbora.

Poslanka Svobode Andreja Rajbenšu se je strinjala s predlogom, ki ga je podala Žibrat. »SDS na takšnih sejah pogosto kritizira vsebine in uredniške odločitve RTVS, s čimer ustvarjajo pritisk na vodstvo RTVS in na zaposlene,« je opozorila.