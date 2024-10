Kako visok bo primanjkljaj RTVS konec leta? Predsednica uprave razkrila številke

Predsednica uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Natalija Gorščak je članom sveta zavoda danes povedala, da je zavod v prvih devetih mesecih letos posloval bolje od načrta. Primanjkljaj bo konec leta v višini približno 2,5 milijona evrov, vendar si v upravi prizadevajo, da bi bil nižji, je zagotovila na današnji seji sveta.

Prihodkov je bilo v prvih devetih mesecih nekaj manj kot 110,2 milijona evrov, odhodkov pa je bilo 110,7 milijona evrov. Primanjkljaj je znašal dobrih 550.000 evrov, medtem ko so načrtovali, da bo presegel 2,2 milijona evrov.

Težave pri pripravi finančnega načrta za prihodnje leto

Uprava ima po njenem pojasnilu precejšnje težave pri pripravi finančnega načrta za prihodnje leto. Glede na to so se odločili za povišanje trženjskih prihodkov v vseh enotah, sredstev za program pa bo več. Pričakovanja uporabnikov so namreč po njenem opozorilu še zlasti zaradi povišanja rtv-prispevka s prihodnjim letom večja.

Stroški dela bodo po njenem pojasnilu samo na podlagi letošnjih uredb veliko višji od stroškov v letošnjem letu in bodo znašali več kot sedem milijonov evrov. Dogovorjeni dvig plač v javnem sektorju s 1. januarjem bo za zavod pomenil, da bo samo odprava odbitka na izobrazbo znašala približno milijon evrov. Če se bodo zvišale le najnižje plače, bo to pomenilo približno 3,3 milijona evrov več. Vsako zvišanje na zavodu za en razred pa pomeni 700.000 evrov letno, je pojasnila.

Ker naj bi po navedbah sindikatov izdatke zaradi novega plačnega zakona krila država, se želi uprava sestati s predstavniki države. Pred tem sestankom pa še nima dovolj informacij, je pojasnila.

Nekaj dodatnih sredstev še pričakujejo

Pogovori glede višine sredstev, ki naj bi jih zavodu nakazal urad vlade za narodnosti, še potekajo. Načrtujejo prihranek pri pošiljanju položnic za rtv-prispevek, precejšnji prihranek pa bo tudi zato, ker nekaj kadrov ne bodo nadomestili. Ob tem napovedujejo, da bodo povrnjena vložena sredstva v energetsko prenovo stavb. V to so delno vlagali že letos, delno pa bodo v prihodnje.

Dvig rtv-prispevka s 1. januarjem ne bo odpravil nobenih finančnih problemov zavoda, je izpostavil predsednik sveta Goran Forbici. Zavod bo imel naslednje leto po njegovi oceni primanjkljaj v višini osem ali devet milijonov evrov.