Jennifer Garner sprejela odločitev: najpomembnejši moški v njenem življenju je vendarle …

Že marca so tuji mediji pisali, da se je bivša žena Bena Afflecka znašla pred ultimatom – njen partner John Miller naj bi jo postavil pred odločitev: ali on ali nekdanji mož.

Po poročanju virov se je Miller po ločitvi Bena od Jennifer Lopez počutil kot tretje kolo v odnosu Affleck–Garner–Miller, z Jen naj bi obiskovala celo terapevta, ki naj bi jima pomagal iz zagate, zadnje fotografije pa zgovorno pričajo, da se je Garnerjeva odločila.

Po navedbah tujih medijev je velikonočne praznike sicer preživela z Benom Affleckom, ki se je pridružil njej in otrokom na družinskem kosilu, a kmalu zatem so jo fotografski objektivi ujeli med sproščenim pohajkovanjem po Los Angelesu in to v družbi Millerja.

Igralka, ki je pred nekaj dnevi praznovala 53. rojstni dan in njen šest let mlajši izbranec sta si izmenjala tudi poljube, kar kaže, da Affleck zanj ni več nobena konkurenca.

Garnerjeva je očitno našla način, kako uravnotežiti odnos med bivšim in sedanjim partnerjem, piše TMZ, za katerega so viri zatrdili, da ne Jen in ne Ben nima nobenega interesa obnoviti zveze, temveč sta le dobra prijatelja, ki skupaj skrbita za tri otroke: Violet, Seraphino in Samuela.

Ta je, kot pravi Jennifer, najpomembnejši moški v njenem življenju.