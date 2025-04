Slovenski ekonomist Mojmir Mrak: Donald Trump je svet vrgel s tečajev

Po oceni ekonomista Mojmirja Mraka je ameriški predsednik Donald Trump svet vrgel s tečajev brez jasne alternative, poroča STA. »Trump ne spreminja le trgovinskih pravil, ampak temeljno spreminja tudi ameriško demokracijo, ki je bila nekoč vzor,« je poudaril na spletnem pogovoru, ki ga je pripravila ekonomska fakulteta v Ljubljani.

Trump je razbil enotnost Zahoda in skuša zdaj oblikovati novo alianso po lastnih pravilih, predvsem v odnosu do Kitajske. Po Mrakovem mnenju ZDA danes niso več zanesljiv partner, carine pa Trump uporablja kot politično-fiskalni instrument, s katerim bi pokril stroške svojih predvolilnih obljub – od rasti, vračanja proizvodnje do znižanja davkov.

Največ izgubijo ameriški potrošniki

Tine Kračun z Inštituta za strateške rešitve je opozoril, da od Trumpove politike največ izgubijo ameriški potrošniki, svetovno gospodarstvo pa je ujeto v spiralo političnega tveganja. »To je taktika nepremičninskega poslovneža, ne predsednika najmočnejše države,« je bil oster.

Tine Kračun. FOTO: Leon Vidic/delo

EU se po njegovih besedah težko odziva, saj ni enotna država, ampak zveza mnogih, kar zavira odločitve. Po Mrakovem prepričanju so obrambna in varnostna vprašanja postala pomembnejša od gospodarskih, zato bo Unija morala v prihodnje poseči tudi v proračunske vire, ki so zdaj namenjeni drugim področjem. Oba sogovornika se strinjata, da Evropa potrebuje močno politično vodstvo in večjo samostojnost, predvsem na IT in obrambnem področju.

Učinki v Sloveniji že vidni

Za Slovenijo so učinki že vidni. Po Kračunovih besedah imajo domači dobavitelji v avtomobilski industriji trenutno val naročil iz Nemčije, ki želi v ZDA izvoziti čim več, preden morebitne nove trgovinske omejitve stopijo v veljavo. A to ustvarja začasna neravnovesja in zaloge, ki bodo kmalu obremenile dobavne poti.

»Položaj je zelo negotov – podjetja morajo pozorno spremljati razmere in se zaščititi z ustreznimi instrumenti,« svetuje Kračun. V tem kontekstu vidi tudi pomembno vlogo Velike Britanije ter potrebo po gospodarskem povezovanju z Zahodnim Balkanom in vzhodnimi državami, a hkrati opozarja, da Evropa ne sme popolnoma pretrgati vezi z ZDA.