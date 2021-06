Janša vesel vrnitve v normalnost, a opozarja na eno težavo

Digitalni certifikat deluje

Cepiv proti covidu 19 bo dovolj, sedaj je ključna težava, kako uporabiti vse vire, da se cepi čim večji odstotek prebivalstva v vseh državah članicah EU, je danes dejal slovenski premierki se udeležuje vrha EU v Bruslju. Ob tem so soglašali, da je čim višja precepljenost ključna zaščita pred novimi različicami virusa, je še dejal.Voditelji članic EU so se prvi dan zasedanja v četrtek posvetili spoprijemanju s pandemijo covida-19. Po mnenju slovenskega premierja je bila pripravljenost na nadaljevanje izhoda iz pandemije tudi najpomembnejša tema vrha, pri kateri so tudi dosegli največji napredek.»Optimistični podatek, ki smo ga dobili, je, da se bo dobava cepiv v tretjem četrtletju okrepila, cepiva bo dovolj,« je povedal Janša ob začetku drugega dne zasedanja.Po premierjevih besedah je ključna težava zdaj to, kako uporabiti vse vire, ki jih imajo na voljo EU in države članice, da se čim večji odstotek prebivalstva v vseh članicah cepi, in kako čim prej spraviti v polno operativnost evropsko digitalno covidno potrdilo, ki je hkrati tudi velika spodbuda za nadaljevanje cepljenja.Zatem je Janša v tvitu izrazil hvaležnost, ker »digitalni covidni certifikat deluje«. »Trenutno imamo 300 transakcij na sekundo za QR kodo. Vračamo se v normalno življenje. Cepimo se, da bo prehod trajen,« je zapisal in delovanje tega potrdila označil za »darilo Sloveniji za 30. rojstni dan«.