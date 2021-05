Janša se je slišal z Merklovo: to sta si povedala

Premierje danes na videokonferenci z nemško kanclerkogovoril o pandemiji covida 19 in cepljenju proti tej bolezni. Spregovorila sta tudi o slovenskem predsedovanju Svetu EU, konferenci o prihodnosti Evrope in zahodnem Balkanu. Govorila sta tudi o prihodnjih izzivih. Kot so zapisali v Janševem kabinetu, sta med njimi še posebej pomembna spopad z novimi mutacijami koronavirusa ter distribucija cepiv in cepljenje v manj razvitih državah, ko bo cepiv dovolj. To je pričakovati proti koncu letošnjega leta.Janša in Merklova sta se strinjala, da morajo države članice EU čim prej ratificirati sklep o lastnih virih ter da je treba nacionalne načrte za okrevanje in odpornost kar najhitreje obravnavati in potrditi. To bo omogočilo črpanje sredstev, o katerih so se lani dogovorili voditelji EU, ter potrebno podporo okrevanju in zagonu gospodarstev.Janša je Merklovo seznanil s prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja Svetu EU. Posebej sta obravnavala konferenco o prihodnosti Evrope. Razpravi o prihodnosti EU bo posvečen ves letošnji blejski strateški forum, ki se ga bodo udeležili številni evropski voditelji. Slovenija bo sicer v sklopu predsedovanja svetu oktobra pripravila vrh o EU in zahodnem Balkanu. Obravnavala sta tudi dnevni red prihajajočega zasedanja Evropskega sveta, ko bo ta vnovič razpravljal o podnebnih spremembah. Vrh voditeljev EU bo v začetku prihodnjega tedna.