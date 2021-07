Janša predlagal novega ministra

Predsednik vladeje danes v državni zbor posredoval predlog kandidata za ministra brez resorja. Za ministra za digitalno preobrazbo je predlagalTa bo usklajeval delo ministrstev pri digitalni preobrazbi Slovenije ter vodil službo vlade za digitalno preobrazbo, ki se ustanavlja v ta namen.Andrijanič je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, na Univerzi v Oxfordu pa je pridobil naziv Master of Public Policy (MPP). Od aprila 2021 vodi Strateški svet za digitalizacijo pri Vladi Republike Slovenije. Med leti 2016 in 2021 je bil zaposlen pri tehnološkemu podjetju Uber, kjer je bil direktor za korporativne zadeve v Srednji in Vzhodni Evropi.Predsednik vlade je ob tem predlagal, da se postopek imenovanja ministra opravi čimprej.Vlada lahko ministra brez resorja, ki pomaga predsedniku vlade pri usklajevanju dela in opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil.