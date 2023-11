Nova realnost? Vladajoči bi o korupciji, Janša vrača z vici in njihovimi aferami

Skupina koalicijskih poslancev s prvopodpisanim Borutom Sajovicem je vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali priporočila vladi v zvezi z bojem proti korupciji. Razlog za takšno pobudo je, kot pojasnjujejo, dogajanje in javni diskurz, ki zadnje mesece omenjeno problematiko znova postavlja v ospredje.

Borut Sajovic. FOTO: Voranc Vogel

DZ bi v skladu z njihovim predlogom vladi med drugim predlagal, da zaradi porasta koruptivnih dejanj opravi temeljito analizo zakonodaje in podzakonskih predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije in kaznovalno pravo, na podlagi ugotovitev pa po potrebi pripravi predloge zakonodajnih sprememb, ki bodo izboljšali učinkovitost ukrepov za omejitev tveganj za korupcijo, kaznivih dejanj ter drugih neetičnih in nedovoljenih ravnanj in vplivanja.

»Korupcija ni zgolj neki imaginaren pojem«

»Korupcija namreč ni zgolj neki imaginaren pojem, ampak ima resne posledice za življenje in premoženje ljudi in podjetij, za njihovo varnost ter tudi za okolje,« so zapisali poslanci treh vladnih strank.

DZ bo v četrtek zasedal na dveh izrednih sejah Kolegij predsednice DZ je potrdil dnevni red 55. izredne seje DZ, na kateri bodo na zahtevo koalicije obravnavali predlog priporočila vladi v zvezi z bojem proti korupciji v Sloveniji. Odločili so, da bo DZ 55. izredno sejo izvedel pred 54. izredno sejo, kjer bodo razpravljali o priporočilih SDS za ustavitev nezakonitih migracij. Izredna seja, ki jo je na temo migracij zahtevala SDS, se bo tako začela 15 minut po končani 55. izredni seji, ki se bo začela ob 12. uri. Zamenjavo je predlagala koalicija, kar je razburilo SDS.

Pri tem navajajo zadnji primer medijskega razkritja domnevnih koruptivnih praks na Darsu, pa tudi razkritje, da naj bi del denarja za čiščenje vodotokov v zameno za podelitev koncesije, šel medijem, ki so povezani s stranko SDS. Spominjajo tudi na milijone evrov v času epidemije Covida-19, ki so v času prejšnje vlade ter na aferi "Glupi davki" in nekdanjega ministra Andreja Vizjaka.

Odziv šefa opozicije

Na to potezo koalicije se je že odzval šef SDS Janez Janša. Za sredo je v državnem zboru namreč že sklicana nujna seja odbora za pravosodje. Na njej bodo poslanci obravnavali zgoraj omenjeni predlog priporočil vladi Roberta Goloba v zvezi z bojem proti korupciji.

V daljšem zapisu na omrežju X je omenil več afer. Od afere Fotopub, poslov predsednika vlade v povezavi s podjetem Gen-i, milijonih ministra za obrambo za POP TV glede načrtovanega resničnostnega šova, poslih poslancev in ministrov SD z državnimi podjetji, korupciji na sodiščih, je meddrugim naštel Janša. »V 30 letih Državni zbor, vladna koalicija in vlada še nikoli ni sklicala izredne seje namesto in po meri opozicije. Aleluja,« je dodal. Ob tem se je Janša obregnil tudi ob prvopodpisanega pod zahtevo za sklic izredne seje parlamenta Boruta Sajovica. Takole je zapisal: »Pa še najkrajši vic s spleta o korupciji v Tržiču: Sajo-vic.«

