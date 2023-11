Hajdinjak po odstopu: Tega se ne grem več. Bilo je dovolj!

V ponedeljek je Valentin Hajdinjak odstopil z mesta predsednika uprave Darsa, danes pa je stopil pred novinarje in dejal, da je odstopil, » ker se tega ne grem več. Tovrstnih praks se ne grem več. Bilo je dovolj.«

Hajdinjak je dejal, da je bila krivdna razrešitev, ki je bila na mizi, golo izseljevanje. »Prepričan sem, da bi lahko na sodišču dokazal njeno neutemeljenost, vendar se teh iger ne grem,« je dejal. Hajdinjak je odstopil po seji nadzornega sveta, kjer naj bi mu nadzorniki dejali, naj odstopi sam, ali pa ga bodo krivdno razrešili.

Dejal je, da naj bi mu letos večkrat omenili, da je bolje, da se sam umakne. Hajdinjak je dejal, da ker tega ni storil, je »prišlo do medijskega konstrukta zoper mene, iz katerega jasno izhaja, da se nisem dobil s Snežičem, da nisem dobil nobene podkupnine, da ni prišlo do nobenega očitanega posla, ali drugega netransparentnega dejanja. Še več, Dars sem vodil odgovorno in zakonito. In prepričan sem, da bodo to pokazale tudi forenzične revizije, ki bodo sledile.«