Janša Golobovo obljubo upokojencem označil za 'blažev žegn'

Današnje obljube predsednika vlade Roberta Goloba, ki je za upokojence napovedal 100 milijonov evrov vredne ukrepe, pozdravlja celoten politični spekter. V Levici poudarjajo, da te obljube razumejo kot zavezo. Tudi predsednik SDS Janez Janša napovedane ukrepe za izboljšanje položaja upokojencev pozdravlja, a opozarja, da je to »absolutno premalo«.

Predsednik SDS Janez Janša je v izjavi ob robu seje DZ dejal, da koalicija z vloženim amandmajem k noveli zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 predlaga izplačilo zimskega dodatka upokojencem oz. božičnice, kar pozdravlja, a opozarja, da gre zgolj za 40 odstotkov letnega dodatka, »kar je v denarju tam med 60 in 200 evri, kar je absolutno premalo«.

»Za obliž«, kot pravi Janša, je predlagan podoben manever kot lani, ko se je za dva meseca povečalo pokojnine za nekaj več kot štiri odstotke, zdaj se predlaga enako za november in december, a zgolj za 1,8 odstotka. »Če upoštevamo inflacijske napovedi za letošnje leto in če damo skupaj vse te dodatke in to dvomesečno povišanje, to vse skupaj ne doseže tega, kar bo upokojencem vzela inflacija. Se pravi, je to en tak malo krepkejši 'blažev žegn',« je dejal.

V SDS bodo najverjetneje predlagali spremembo amandmaja, da se za božičnico izplača zimski dodatek oz. božičnica upokojencem v višini letnega dodatka. »To bi mogoče še kaj pomenilo,« ocenjuje Janša. »Kar se tiče pa tiste uskladitve za 1,8 odstotka, tega upokojenci z nizkimi pokojninami niti opazili ne bodo in je to še slabša šala, kot so bili tisti štirje odstotki lani,« je menil.

Amandmaji usklajeni

Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec Golobovo obljubo upokojencem razume kot zavezo. »Dejstvo je, da so upokojenci bili eden od segmentov populacije v tej državi, ki je v tem prvem letu najmanj dobil, čeprav je bil zelo verjetno najbolj pod udarom vseh okoliščin, od inflacije do ostalega,« je dejal v izjavi ob robu seje DZ. Zato je po njegovem mnenju to »absolutno nek pomemben korak«. »Mislim, da za to zavezo tudi stojimo in da bo uresničena,« je dodal. Ocenjuje namreč, da je čas, da se v koaliciji posvetijo temu, kako izboljšati pokojnine, saj gre za najbolj ranljivo populacijo. Zapletov z obljubami, kot pri sodnikih, ne pričakuje. »Sodniki so nenazadnje funkcionarji v tej državi z zelo visokimi plačami, mislim, da je prav in pravično, da se upokojencem to zagotovi,« je dejal in dodal, da so amandmaji navsezadnje tudi koalicijsko usklajeni.

Robert Golob FOTO: Jože Suhadolnik

V SD so za STA sporočili, da so podpisali predlog za zimski letni dodatek za upokojence, da zagotovijo dostojno življenje upokojencev, ki ob naraščanju življenjskih stroškov vse težje živijo. »Prepričani smo, da je to prvi, a ne edini korak pri urejanju problematike (pre)nizkih pokojnin in posledično slabšega socialnega statusa velikega števila upokojencev,« so še dodali.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je dejala, da bodo o premierjevi obljubi upokojencem govorili še na seji poslanske skupine in v okviru sprejetja oz. obravnave rebalansa proračuna na seji DZ. »Pozdravljam to njegovo obljubo, upokojenci si seveda zaslužijo višje pokojnine, dostojnejše in kvalitetnejše življenje,« je dejala in dodala, da premierja podpira.

NSi skrbi, da bo ostalo pri obljubah

V NSi ocenjujejo, da je dvig pokojnin zagotovo potreben. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je v odzivu za STA ocenil, da se vlada neuspešno spopada z visoko inflacijo, največje žrtve pa so najranljivejši. Dodal je, da smo od te vlade slišali že veliko obljub, veliko prenagljenih odločitev, ki potem ali niso imele pravne podlage za izvedbo ali pa jih kljub veliki politični večini niso bili sposobni izvesti. »V NSi se bojimo, da ne bi bile te obljube o pomoči upokojencem zopet žrtev neoperativnosti ekipe sedanje vlade,« je dejal.

Ob tem ni jasno, ali bo ta izredna uskladitev konec leta res izredna uskladitev, »ali zopet prevara upokojencev in bi bil to samo draginjski dodatek«, je opozoril Cigler Kralj. V vsakem primeru pa 1,8 odstotka ni zadostna višina, da bi upokojencem pomagala. »Slovenski upokojenci ne potrebujejo samo bonbončkov in ti bonbončki s strani Roberta Goloba se mu radi tudi zataknejo v sapniku, ampak potrebujejo celovito pokojninsko reformo, da bodo upokojenci mirno živeli na jesen svojega življenja,« je še dodal.