Janša delil posnetek veselja ob napadu Hamasa: »Tole prihaja k nam po Balkanski poti, Golobova vlada bi vse legalizirala«

Hamas je v soboto s kopnega, zraka in morja napadel Izrael, ta pa se je na napad silovito odzval, predvsem z raketnimi napadi na Gazo. Izrael je napovedal tudi evakuacijo judovskega prebivalstva iz okolice Gaze v 24 urah. Izraelska vojska si je za cilj zadala popoln prevzem nadzora nad tem palestinskim ozemljem. Spopadi so doslej terjali že na stotine smrtnih žrtev. Na izraelski strani je bilo po zadnjih podatkih ubitih več kot 600 ljudi, več kot 100 pa so jih zajeli Hamasovi borci, je popoldne sporočil tiskovni urad izraelske vlade.

Ob tem je prvak SDS Janez Janša na omrežju X delil posnetek, ki prikazuje veselje med Palestinci in drugimi prosilci za azil v grških begunskih taboriščih ob novici, da je skrajna skupina Hamas napadla Izrael.

Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Janša je ob tem zatrdil, da »tole prihaja k nam po Balkanski poti, Golobova

pa bi vse legalizirala in pripeljala v Slovenijo in preko Slovenije v skupno EU. Kje je ostala pamet vladajočih?«

Fajonova zatrjuje, da je naša solidarnost z Izraelom neomajna

Se je pa z mnenjem, da ima Izrael pravico do obrambe danes, le odzvala tudi zunanja ministrica. Solidarnost z Izraelom je neomajna, je danes ob napadu, ki ga je na to državo izvedlo skrajno palestinsko gibanje Hamas, poudarila Tanja Fajon.

Tanja Fajon. FOTO: Johanna Geron Reuters

Kot je zapisala na družbenem omrežju X, se ima Izrael »pravico braniti v skladu z mednarodnim pravom«. Odgovorila je tudi na nekatere kritike, ki so se pojavile na omrežju X, da se ima Palestina glede na številne žrtve konflikta v zadnjih letih pravico braniti in da si Zahod, vključno s Slovenijo, zatiska oči pred tem.

Zatrdila je, da se je »vedno in vztrajno zavzemala za mirno rešitev vprašanja Palestine, ki bi temeljila na načelu dveh držav, in obsojala nasilje tudi v Gazi«. Izpostavila je še, da se o tem pogovarja s palestinskim kolegom in dodala, da je nedavno sodelovala tudi na mirovnem vrhu ob robu Generalne skupščine ZN v New Yorku.