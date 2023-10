Zaradi srditih spopadov število žrtev narašča, Hamas trdi: »Smo na pragu velike zmage« (FOTO in VIDEO)

Po današnji nepričakovani obsežni operaciji palestinske oborožene skupine Hamas v Izraelu je sledil pričakovan in silovit odgovor. Izraelska vojska tako že ves dan izvaja napade na enklavo Gaza, hkrati pa se spopada s palestinskimi borci na številnih lokacijah, kjer so ti vdrli na izraelsko ozemlje in ugrabili več vojakov in civilistov.

Sporočilo Hamasa Smo na pragu velike zmage in jasne osvojitve na fronti v Gazi. Hamas bije bitko z vsemi odporniškimi frakcijami in heroji palestinskega ljudstva. Vidimo prizore junaštva ljudi, ki so bili zvesti temu, kar so obljubili Bogu in ustvarili vrata do velike zmage za naše ljudi in naš narod.

Vojaška operacija, ki jo je zjutraj sprožil Hamas, je po različnih virih kriva za smrt najmanj 100 prebivalcev Izraela. Poleg niza raketnih napadov iz Gaze je zaenkrat neznano število pripadnikov Hamasa in še enega oboroženega gibanja v Gazi, Islamskega džihada, po kopnem, morju in iz zraka vdrlo na ozemlje Izraela ter se tam spopadlo z vojsko.

Po navedbah izraelskih sil IDF boji še vedno potekajo na 22 lokacijah na jugu države.

Med vdorom v več krajev v bližini Gaze so palestinski napadalci po navedbah izraelskih virov vzeli za talce več vojakov in civilistov ter jih transportirali v Gazo, poroča katarska televizijska hiša Al Jazeera.

Izraelsko vojaško letalstvo krepi napade na Gazo

Tam po lastnih navedbah ciljajo vojaške tarče, četudi znotraj civilnih poslopij. V zadnjih nekaj urah je tako IDF zrušil tri večnadstropne stavbe znotraj gosto poseljene enklave.

V skladu z uveljavljeno prakso so izraelska letala nekaj minut pred uničujočim napadom prebivalce teh objektov opozorila z manjšim eksplozivom in jih tako pozvala k evakuaciji.

Biden: Izrael ima pravico do samoobrambe Predsednik ZDA Joe Biden je danes po obsežnem napadu palestinskega oboroženega gibanja Hamas opravil telefonski pogovor z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in izrazil trdno podporo Izraelu. Ta ima, kot je sporočil v izjavi, pravico do samoobrambe.

FOTO: Amir Cohen Reuters

Enega od teh napadov je bilo mogoče videti v prenosu Al Jazeere. Novinarka, ki se je javljala iz Gaze, je ob tem potrdila, da so se občasni raketni napadi iz enklave proti Izraelu prenehali dve uri pred sončnim zahodom.

Po zadnjih podatkih palestinskih zdravstvenih oblasti se število smrtnih žrtev v Gazi približuje 200. Stanje se zaostruje tudi na zasedenem Zahodnem bregu, od koder tudi prihajajo poročila o prvih žrtvah.

Zaradi spopadov v Izraelu v nedeljo izredno zasedanje ZN

Zaradi novega novega vala nasilja na Bližnjem vzhodu se bo v nedeljo sestal Varnostni svet Združenih narodov. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je obsodil današnji Hamasov napad na Izrael in pozval k diplomatskim prizadevanjem, da preprečijo širjenje konflikta.