Izrael razglasil vojno! Tam je trenutno 16 Slovencev

Izraelski varnostni kabinet je danes razglasil vojno stanje, kar omogoča »daljnosežne vojaške korake« po napadih palestinske skrajne organizacije Hamas, so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

»Vojna, ki jo je Izraelu vsilil morilski teroristični napad z območja Gaze, se je začela 7. oktobra 2023 ob 6. uri zjutraj,« so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa ob tem navedli v sporočilu za javnost.

Hamas je v soboto s kopnega, zraka in morja napadel Izrael, ta pa se je na napad silovito odzval, predvsem z raketnimi napadi na Gazo. Izrael je napovedal tudi evakuacijo judovskega prebivalstva iz okolice Gaze v 24 urah. Izraelska vojska si je za cilj zadala popoln prevzem nadzora nad tem palestinskim ozemljem.

V Izraelu je trenutno 16 slovenskih državljanov.

MZEZ je sicer v soboto že izdalo opozorilo za slovenske državljane na tem območju in jih za nujno konzularno pomoč napotilo na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu. Ob tem so poudarili, da nadaljnjega zaostrovanja konflikta med Izraelci in Palestinci ni mogoče izključiti.

Žrtev krvavega izraelsko-palestinskega spopada vse več

Spopadi so doslej terjali že na stotine smrtnih žrtev. Po zadnjih podatkih, ki jih je objavil izraelski časnik Haaretz, je bilo na izraelski strani ubitih okoli 600 ljudi. Žrtev med Palestinci je po zadnjih podatkih palestinskih oblasti več kot 300.

Po navedbah BBC, ki se sklicuje na tiskovnega predstavnika izraelske vojske Daniela Hagarija, je na ozemlju Izraela trenutno osem »točk spopadov« med borci Hamasa in izraelsko vojsko, predvsem na jugu Izraela. Vojska namerava sicer v naslednjih 24 urah evakuirati vse Izraelce, ki živijo v bližini Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša naloga v prihodnjih 24 urah je evakuirati vse prebivalce, ki živijo v okolici Gaze,« je pojasnil Hagari. Prizadevanje za osvoboditev talcev, ki so jih zajeli borci Hamasa, še potekajo. »Na območju je več deset tisoč vojakov. Dosegli bomo vsako skupnost, dokler ne bomo ubili vseh teroristov v Izraelu,« je še dejal.