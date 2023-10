Oče se je zlomil, ko je videl hčerko v rokah skrajnežev: »Nisem je mogel zaščititi ...« (VIDEO)

Izraelski kanal 12 je objavil pretresljiv posnetek očeta Izraelke Noe Argamani, ki so jo včeraj ugrabili pripadniki Hamasa. Ob tem so jo postavili na motor, medtem ko je jokala in vpila: »Ne ubij me, ne, ne, ne...«

Napadalec se je nato odplejal in dekleta od takrat niso več videli. Njen oče je skozi solze o svoji hčerki dejal: »Povedali so mi, da je bil objavljen videoposnetek, ki prikazuje njo. Je na motorju in povedali so mi, da so jo ugrabili in odpeljali v Gazo.«

Pravi, da je upal, da gre za pomoto, dokler do njega v bolnišnici ni pristopil moški in ga vprašal, ali želi videti posnetek. »Strinjal sem se in zdaj vem, gotovo je Noa. Tako prestrašena in vedno sem pazil nanjo. Ampak zdaj je nisem mogel zaščititi,« je povedal v solzah.

Skupaj s stotinami drugih mladih Izraelcev sta Noa in njen fant Avi uživala na glasbenem festivalu v puščavi, ko so ju napadli pripadniki Hamasa.