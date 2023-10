ZDA se vključujejo v vojno? Največja vojaška ladja na svetu že na poti

Izraelska vojska: Napadalci so še v državi

Izraelska vojska je zvečer sporočila, da so napadalci Hamasa še vedno v državi. V zadnjih urah so se nadaljevali spopadi na obmejnem območju z Gazo. V več mestih so morali ljudje znova bežati na varno pred raketnimi napadi iz Gaze.