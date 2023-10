Janša obsodil napad islamskih skrajnežev, Levica o apartheidu nad Palestinci

Poročali smo že, da je Izraelski premier Benjamin Netanjahu v odzivu na današnji silovit napad palestinske oborožene skupine Hamas sodržavljanom sporočil, da so v vojni, v kateri bodo zmagali. V skladu z njegovimi obljubami izraelske sile že izvajajo povračilne raketne napade na območju Gaze.

Obsodbe Hamasovega napada se vrstijo

Evropska unija je ostro obsodila današnji napad, v katerem je palestinska oborožena skupina Hamas z raketami zjutraj napadla več izraelskih mest, neznano število njihovih borcev pa naj bi tudi vdrlo na ozemlje Izraela. Napad je najostreje obsodila tudi Slovenija, tako so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve sporočili: »Najostreje obsojamo današnje množične in neselektivne teroristične napade na Izrael. Solidarni smo z Izraelom. Naše misli so z žrtvami in njihovimi družinami,«.

Janša napad obsodil, Levica govori o apartheidu nad Palestinci

Na domači politični sceni se je že oglasil prvak SDS Janez Janša, ki je napad obsodil in dodal, da se ima Izrael pravico braniti, ob tem pa je izrazil vso podporo tudi izraelskemu predsedniku vlade.

Oglasili so že tudi v Levici s komentarjem poslanca Mateja T. Vatovca.

Matej Tašner Vatovec. FOTO: Voranc Vogel, Delo

»Stopnjevanje konflikta med Palestino in Izraelom ne bo prineslo rešitve spora med državama, ki traja vse od leta 1967, ko je Izrael z vojsko okupiral in koloniziral palestinska ozemlja. Vse od takrat je Izrael izvajal sistematično politiko drobljenja palestinskih ozemelj, gradnje naselbin na okupiranih območjih, teror nad Palestinci in zanikal pravice beguncev, da se kdaj vrnejo na svoje domove. Z drugimi besedami - Izrael izvaja apartheid nad Palestinci že 50 let. Palestinsko-izraelski konflikt se v zadnjega pol stoletja ni premaknil nikamor, svet pa je mižal. Znal je obsoditi napade Palestine, ne pa Izraela. In tudi zato nikoli ni kazalo, da bi bila rešitev kje na obzorju. Danes tudi Slovenija ponavlja to napako.

V Levici smo vsa ta leta vztrajno opozarjali na razsežnost izraelske okupacije, apartheid nad Palestinci v njihovi domovini ter ostale kršitve Ženevskih konvencij. Vedno smo bili na stališču, da mora biti vsaka okupacija obsojena, vsak zločin pa preprečen. Zato tudi danes ob napadih palestinskih milic na Izrael obsojamo uporabo orožja, ki je uperjeno zoper civilno prebivalstvo. Obenem pa opozarjamo, da nobena vojna ne bo prinesla rešitve, ampak bo samo poglobila konflikt, katerega posledica bo še več mrtvih in razdejanje tako Palestine kot Izraela.

Zato bi morali svetovni voditelji čimprej reagirati in zastaviti svoje ime za prekinitev ognja in začetek novih mirovnih pogajanj. Edini način, ki bo to pot začel, je priznanje palestinske državnosti - dolg, ki ga ima tudi Slovenija, tudi v luči svoje zgodovine. Čeprav je malo upanja, to ostaja in umira zadnje.«