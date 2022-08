Janez Janša pravkar napovedal prvo? Tarča je ...

»Migracije so običajen pojav sodobnih družb. Migranti so pomembno prispevali k razvoju slovenske družbe: v gradbeništvu, turizmu, gostinstvu ... Migrantske delavce danes najdemo v številnih deficitarnih poklicih, ključnih za normalno delovanje naše družbe.« To je objava ministrstva za notranje zadeve, ki ga vodi Tatjana Bobnar. Poobjavil jo je tudi prvak SDS in poslanec državnega zbora Janez Janša in zapisal: »Prazno sprenevedanje nekompetentnih. Mejo in davkoplačevalce @policija_si varuje pred ilegalnimi migracijami. A kako naj dobro opravlja to delo, če @mnz_gov_si javno zagovarja, da so legalne in ilegalne migracije eno in isto? #interpelacija«

Tatjana Bobnar. FOTO: Jure Eržen, Delo

Interpelacijo lahko sproži najmanj 10 poslancev v državnem zboru, in sicer o delu vlade ali posameznega ministra. »Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev (najmanj 46) izreče nezaupnico vladi ali posameznemu ministru, Državni zbor vlado ali ministra razreši,« piše na spletni strani državnega zbora. V mandatu prejšnje vlade smo videli kar nekaj interpelacij, nekateri ministri so bili interpelirani celo večkrat, a nobena ni bila uspešna.

Pravzaprav je v zadnjih 20 letih vsem interpeliranim ministrom (in ministricam) uspelo zadržati stolček, v zgodovini samostojne Slovenije pa sta se po interpelaciji poslovila samo dva – Mirko Bandelj (leta 1998, prvopodpisani je bil Janša) in Zoran Thaler (leta 1996, prvopodpisani je bil Ivo Hvalica).

Na poslansko skupino SDS smo naslovili vprašanja, ali načrtujejo vložitev inrterpelacije zoper ministrico za notranje zadeve in kdaj, ter kaj vse ji poleg migrantskih nezakonitih prehodov še očitajo. Ko odgovor prejmemo, ga bomo dodali.

