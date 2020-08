Izdano opozorilo: nevarnost za točo v določenih delih Slovenije

Radarska slika padavin. FOTO: Arso

Do nedelje bo predvsem na Primorskem in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev.

Verjetnost za točo je velika na Bovškem in v Zgornjesavski dolini. FOTO: Arso

Po zelo vročem dnevu, ko so se temperature povzpele krepko preko 30 stopinj Celzija (v Novi Gorici je bilo ob 15. uri kar 38 stopinj Celzija), je v sobotnem večeru nekaj verjetnosti tudi za padavine in točo.Agencija za okolje RS je izdala opozorilo za točo za dva dela Slovenije. Na Bovškem in v Zgornjesavski dolini obstaja velika verjetnost za točo, srednja verjetnost za točo pa je na Gorenjskem. Okoli 19. ure ni izdanih drugih opozoril.Precej bolj pestro naj bi bilo vremensko dogajanje v nedeljo popoldan. V nedeljo bo deloma sončno. Verjetnost za nevihte bo sprva majhna, popoldne pa bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije nevihte vse bolj verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.