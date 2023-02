Izbrali so ambasadorje srčnosti

»Gradnjo zdravstvenega doma sem opazoval kot mlad Radečan, ki ga je zanimalo dogajanje v lokalni skupnosti. Že takrat sem se zavedel pomena javnega zdravstva in dialoga s civilno družbo, kar zagovarjam še danes kot minister,« je na prireditvi, s katero so v Radečah nedavno zaznamovali 30 let delovanja samostojnega zdravstvenega zavoda – Zdravstvenega doma Radeče – dejal osrednji govornik, aktualni minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Slednji, ki je bil leta 2006 prvič izvoljen tudi za župana Radeč, znova pa so mu ljudje izkazali zaupanje leta 2010, ko je bil leto zatem izvoljen za poslanca na državnozborskih volitvah, pa se je od županskega stolčka moral posloviti, si je zelo prizadeval za razvoj in odprtje novega zdravstvenega doma v Radečah.

Člani Godalnega orkestra Strunikat so skupaj z Andrejem Šifrerjem poskrbeli za prešerno vzdušje. FOTO: Anže Filipič

Monografija

Franci Čeč je zaslužen tudi za monografijo ob 30-letnici ZD Radeče. FOTO: Nevenka Vahtar

Ta od januarja 1993 deluje kot samostojni javni zavod, prej pa je deloval znotraj Zdravstvenega centra Celje. Ker je bil takratni objekt majhen in nefunkcionalen, razmere za delo pa vse prej kot primerne, so se pacienti večinoma vozili v zdravstvene domove v bližnji soseščini – v Laško, Trbovlje in Sevnico. Že leta 1987 pa so v Radečah položili temeljni kamen za gradnjo novega zdravstvenega doma, a se je gradnja zaradi birokratskih zapletov zavlekla za skoraj deset let. Aprila 1996 so se le preselili v nove prostore, saj jim je zdravstveni inšpektorat na podlagi poročila sanitarne inšpekcije prepovedal uporabo prostorov v tedanji stari stavbi. Uradno pa so trak prerezali pol leta pozneje. Vse te in še vrsto drugih zanimivih podatkov, ki spremljajo zgodovino radeškega zdravstvenega doma (ZD), so Radečani strnili v monografijo, ki je sploh prva knjiga o zdravstvu v novejši zgodovini na radeškem območju. Zanjo so prispevke nanizali predsednica Sveta uporabnikov ZD in koordinatorka Europe Donna Vesna Bregar, nekdanji uslužbenec oziroma voznik reševalnega vozila v ZD Radeče Stanislav Breznikar, aktualni direktor ZD Franci Čeč, Martina Drolc, Miroslava Gorenjec, Milan Gorišek, Natalija Klanšek in Tanja Udovč.

Franci Čeč je direktorski stolček v ZD Radeče zasedel pred petimi leti, o tem, kako uspešen je pri svojem delu, pa pričajo tudi številne nagrade in priznanja, zadovoljni zaposleni ter tudi pacienti. Kot je dejal Čeč v nagovoru, je najbolj ponosen prav na sodelavke in sodelavce, ki so predani svojemu delu, ne nazadnje pa tudi na paciente, ki so strpni in razumejo, da se težavam, ki trenutno pestijo zdravstvo, tudi v Radečah ne morejo povsem izogniti.

Turbulentni časi

Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, je spregovoril nekaj besed. FOTO: Nevenka Vahtar

»V teh turbulentnih časih je težko predvideti, kaj bo čez 10 let. Vsekakor se bomo maksimalno potrudili, da bomo izkoristili sleherno priložnost, ki bi lahko koristila našim pacientom,« je strnil misli o prihodnosti. Da je zdravstvena oskrba tisti člen v verigi, ki kraj naredi močnejši in bolj zanimiv, je v nagovoru poudaril tudi Han. »Dejstvo je, da so Radeče v prvi kategoriji zelo močna skupnost, prepoznana po skrbi za ljudi in solidarnosti. In prav slednja je zaslužna, da smo zgradili povezano skupnost, v kateri skrbite in skrbimo drug za drugega,« je še dejal Han. V Radečah pa so v mandatu direktorja Francija Čeča začeli posameznikom podeljevati poseben naziv ambasador srčnosti, ki so jih predlagali v Svetu uporabnikov ZD Radeče. Doslej so te nazive prejeli Zvonko Rugole, Cvetka Skušek Fakin in Vesna Bregar, letos pa se jim je pridružil še aktualni župan Tomaž Režun, ki je bil ob prejemu priznanja vidno ganjen.

Sicer pa so Radečani na prireditvi ob 30-letnici ZD poskrbeli tudi za to, da so prisotni prejeli darilo za dušo. Medse so povabili znanega strokovnjaka in motivacijskega govornika Aljoša Bagolo, ki se je podpisal pod številne uspešne reklamne oglase in knjižne uspešnice, nekaj modrosti in spodbudnih besed pa je namenil tudi vsem prisotnim. Za izjemen glasbeni zaključek so poskrbeli člani Godalnega orkestra Strunikat, ob spremljavi katerih je nekaj svojih uspešnic zapel tudi legendarni Andrej Šifrer. In prireditev sklenil s tisto najbolj znano Za prijatelje, z njim pa so zapeli vsi v dvorani Doma kulture v Radečah, ki je bila tokrat skoraj pretesna za vse, ki so želeli prisostvovati svečanemu in srčnemu dogodku.

Za nekaj dobronamernih nasvetov je poskrbel motivacijski strokovnjak Aljoša Bagola. FOTO: FB