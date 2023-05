Incident na Ruparjevem shodu: grozil, da ji ga bo z dežnikom zbil iz roke (VIDEO)

V novinarskih aktivih, novinarskih sindikatih in Svetu delavcev RTVS ostro obsojajo današnji dogodek, ko so bili novinarji in drugi zaposleni na RTVS med opravljanjem svojega dela deležni žaljivk in agresije določenih udeležencev shoda upokojencev pred vhodom v RTVS. Vodstvo zavoda so pozvali, da zaščiti zaposlene in javno obsodi dogodek.

»Še posebej obsojamo incident, ko se je eden od protestnikov znesel nad novinarko MMC, medtem ko je spremljala prihod Pavla Ruparja pred poslopje Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Zagrozil ji je, da ji bo z dežnikom iz rok zbil telefon. Izpulil ji je službeno kartico in jo zmerjal, so zapisali v sporočilu.

Posledica načrtnega netenja

Na novinarko je po njihovih navedbah začel vpiti še en protestnik, zato se je umaknila izpred vhoda v televizijsko stavbo, nato pa v radijsko stavbo prišla ob spremstvu policista. Dogodek je prijavila na policijo.

»Takšno agresivno vedenje je posledica načrtnega netenja nestrpnosti in sovražnosti do novinarjev in drugih zaposlenih na RTVS, zaradi katerega vse pogosteje prihaja do podobnih incidentov, kar je nesprejemljivo,« so zapisali aktivi MMC, informativnega programa televizije in radia, koordinacija novinarskih sindikatov RTVS in svet delavcev RTVS.

Glede na to, da je pred današnjim shodom Pavel Rupar, vodja Inštituta 1. oktober, ki je bil organizator današnjega shoda, na družbenih omrežjih javno pozival udeležence, naj se pred odhodom na Trg republike zberejo pred stavbo RTVS, pa jih zanima, zakaj vodstvo ni poskrbelo za dodatne ukrepe za varnost zaposlenih in pozivajo k zaščiti zaposlenih. Pozivu se pridružujeta tudi Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije.

