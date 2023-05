Šok na RTV Slovenija: Poglejte, kdo jim kadruje v kavarni sredi Ljubljane? (FOTO)

Samo nekaj dni po prelomni odločitvi ustavnega sodišča, ki je odpravilo začasno zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, sta se v kavarni sredi Ljubljane, v bližini ministrstva za kulturo, sestala in ob limonadi pokramljala voditelj ukinjenega Studia City Marcel Štefančič in spremljevalka premierja Roberta Goloba Tina Gaber.

Srečanje je potekalo zgolj nekaj dni po izjavi premierja Goloba, da se z »uveljavitvijo novele politika umika iz upravljanja in vodenja RTV Slovenija, zaposlenim pa se daje potrebno avtonomijo«.

Tina Gaber je bila nekoč sicer registrirana lobistka, s seznama uradnih slovenskih lobistov pa je bila izbrisana, potem ko smo mediji razkrili njeno prijateljevanje s premierjem Golobom. Kot zanimivost smo pred kratkim izbrskali, da je nekoč bila pripravljena za manikiro odšteti tudi po 600 evrov na noht.

Marcel Štefančič je bil v času protestov in stavke dela novinarjev nacionalke eden najbolj prepoznavnih obrazov in kritikov novega vodstva RTV Slovenija. V spominu je javnosti ostal po izjavi, zaradi katere je žel navdušenje stavkajočih, ko je dejal: »Vodstvo je delalo tako slabo, da so izgubili volitve. Še Janez Janša je najbrž rekel: Kje so jih našli?«

Marcel Štefančič in Tina Gaber.

Komu se na RTV tresejo hlače in kaj sta se dogovorila Gabrova in Štefančič?

Druženje, ki je menda potekalo v prijetnem vzdušju, je po pričevanju našega očividca zaznamovalo precej 'operative'. O kom ali čem je tekla beseda, lahko seveda samo ugibamo, a znano je, da se na Kolodvorski te dni kar precej tresejo hlače marsikateremu uredniku in novinarju.

Med najbolj izpostavljenimi so v. d. direktorja TV Slovenija Uroš Urbanija, odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik, Igor Pirkovič, Jože Možina in seveda t. i. »general« nacionalke, direktor Andrej Grah Whatmough, ki ga bo novi svet najbrž razrešil že na prvi seji.

Na RTV Slovenija smo že poslali vprašanje, ali se vrača Marcel Štefančič s Studiem City. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Kaj se je pravzaprav zgodilo na ustavnem sodišču

Spomnimo, ustavno sodišče je prižgalo zeleno luč izvajanju novele o RTV Slovenija v celoti in sklenilo, da se mora novi svet zavoda konstituirati v sedmih dneh po objavi v uradnem listu, potem pa se bodo lahko konstituirali tudi drugi novi organi RTV Slovenija. Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar so bili tisti sodniki, ki so omogočili takšno odločitev. Proti naj bi glasoval Rok Svetlič, sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič pa naj ne bi glasovala.

Whatmough, ki je bil eden od pobudnikov ustavne presoje novele, je že sporočil, da bo sejo novega sveta zavoda sklical v danem roku. Če tega ne bi želel, bi jo sicer lahko sklicala tretjina novih svetnikov.

Odločitev ustavnega sodišča so pozdravili v vrstah podpornikov novele, med drugim stavkajoči na RTV Slovenija, ki so jo sprejeli z olajšanjem. Odločitev je pozdravila tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Prvopodpisani pod ustavno pobudo, predsednik dosedanjega programskega sveta Peter Gregorčič, pa je že poslal pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice.