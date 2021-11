Ihan razkril pomembno podrobnost o različici omikron

Strokovnjaki po svetu se na vse pretege trudijo, da bi čim bolj spoznali novo različico koronavirusa, ki so jo poimenovali omikron. Slovenski imunolog Aljoz Ihan je za portal rtvslo povedal, da je »ta različica nenavadna kombinacija mutacij, zato se meni, da se je dolgo razvijala v imunsko kompromitiranem človeku.« Po njegovih besedah zdaj strokovnjake najbolj zanima, kako se bo različica odzvala pri cepljenih. »Če se vsa protitelesa ne vežejo, lahko sledi manjša odpornost.«

Manj skrb vzbujajoč pa je omikron za prebolevnike, saj ti običajno razvijejo protitelesno in celično imunost na veliko virusnih komponent, zato ni verjetno, da bi se drugače obnašali do nove različice, kot se do delte.

Ihan je še dejal, da je pri novih različicah virusa pomembno hitro odzivanje. Ali je bilo zapiranje mej potrebno, bo pokazal čas, saj je nekatere stvari treba narediti vnaprej, ali je bilo to potrebno pa se bo izkazalo kasneje. »Vsekakor smo se odločili, da je med epidemijo hitrost pomembna, bolje je prehiteti kakšne ukrepe kot biti prepozen.«

Da je različica omikron po prvih podatkih bolj nalezljiva kot doslej odkrite različice koronavirusa, je povedala tudi infektologinja Bojana Beović. Okuženi s to različico so doslej zbolevali za blažjim potekom bolezni. Ni pa še jasno, ali je za blažji potek odločilna starost in ali je k blažjemu poteku prispevalo cepljenje oziroma prebolela okužba.

Omikrona v Sloveniji za zdaj še niso odkrili, so pa laboratoriji pripravljeni na odkrivanje te nove različice. Roman Jerala s Kemijskega inštituta pravi, da je težko reči, da gre za bolj nalezljivo različico.

Južnoafriška znanstvenica: Omikron izvira iz Bocvane

Nemški imunolog Carten Watzl pa je dejal, da analiza genoma omikrona nakazuje, da se je razvijala različica ločeno od ostalih kar celo leto, bodisi c populaciji, kjer niso določali genomskega zaporedja bodisi v posameznem pacientu. Menijo, da je za nastanek kriva okužba pacienta s hivom ali s kakšno drugo obliko imunske pomanjkljivosti. Ugotovili so, da ima omikron v primerjavi s vuhansko različico virusa veliko (približno 30) sprememb aminokislin le na beljakovini S. Zaradi tega se velikost spreminja in ga obstoječa protitelesa težko prepoznajo, menda so lahko okuženi celo negativni na testu.

Znanstvenica Anne von Gottberg z nacionalnega inštituta za nadzor nad nalezljivimi boleznimi NICD pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala, da so prvi identificirali različico znanstveniki v Bocvani. Južnoafriški znanstveniki so nato ugotovitve iz sosednje države vnesli v mednarodno bazo podatkov in takrat se je tudi začelo nakazovati zaskrbljujoče veliko število mutacij te različice.

Ministrstvo z azdravje Bocvane je konec prejšnjega tedna pojasnilo da so prve sume na okužbe zaznali pri štirih tujih diplomatih. Katere narodnosti so, ne razkrivajo. Četverica je bila pozitivna na testu 11. novembra, analiza vzorcev pa je 22. novembra potrdila, da gre za novo različico.