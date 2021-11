Omikron se bliža Sloveniji, SZO: Posledice so lahko težke

Minulo sredo so južnoafriške oblasti sporočile odkritje nove različice novega koronavirusa. Že kmalu po tem so jo potrdili tudi v več drugih državah, med drugim v Bocvani, Veliki Britaniji, Belgiji, Hongkongu, Izraelu, Kanadi, Nemčiji, Danski, Belgiji, na Nizozemskem, Številne države so po odkritju omejile potovanja za območja na jugu Afrike. Med vikendom pa se je nova različica že povsem približala naši državi. Prve primere okužb so namreč odkrili v Avstriji in Italiji. Pri severnih sosedih so odkrili pozitivnega pacienta v soboto na Tirolskem, in to pri osebi, ki se je pravkar vrnila iz Južne Afrike.

Številne države so zdaj prepovedale vse letalske lete v Južno Afriko, zaradi česar je včeraj protestiral južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa in pozval k takojšnji odpravi omejitev potovanj iz Južne Afrike in njenih sosed, ki so jih v minulih dneh zaradi nove različice koronavirusa uvedle številne države po svetu. Prepričan je, da gre za diskriminacijo regije.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je novo različico B.1.1.529 v petek označila za skrb vzbujajočo. Njeno morebitno širjenje sproža zaskrbljenost zaradi velikega števila mutacij in strah, da bi bila zaradi tega lažje prenosljiva ali pa bi zaobšla imunost po cepljenju ali prebolelosti, čeprav je v zvezi z njo prisotnih še veliko neznank. »Omikron ima število mutacij na čepkasti beljakovini ('spike protein') brez primere, od katerih so nekatere skrb vzbujajoče zaradi njihovega možnega vpliva na potek pandemije.« Organizacija je tudi opozorila, da bi lahko glede na značilnosti te variante prišlo do nadaljnjih valov okužbe, ki bi lahko imeli resne posledice.

Koliko zaščite pri okužbi z novo različico cepljenim ljudem nudijo cepiva, ni znano. Rezultati analiz naj bi bili dostopni še ta teden. So pa že sklicali urgentni sestanek zdravstvenih ministrov držav G7, ki se sestanejo danes, da pretehtajo ukrepe glede omikrona.