HSE z 200 milijoni vplačil, pol miljona za družbeno odgovornost

Največji proizvajalec električne energije pri nas Holding Slovenske elektrarne (HSE) je skupaj s svojimi družbami za dajatve na državni in lokalni ravni v letu 2020 plačal okoli 200 milijonov evrov.



»Več kot 65 milijonov evrov smo po trenutni oceni v letu 2020 v skupini HSE z nakupom emisijskih kuponov prispevali v Sklad za podnebne spremembe, ustanovljen v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o javnih financah, kjer se na evidenčnem računu zbirajo sredstva za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in za vplive podnebnih sprememb. V skladu s programom porabe se sredstva iz sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 med drugim namenjajo razvoju obnovljivih virov energije in tehnologij, ki prispevajo k prehodu na varno in trajnostno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida, financiranju raziskav in razvoja energetske učinkovitosti in čistih tehnologij, spodbujanju prehoda na promet z nizkimi emisijami in javni promet ter ukrepom, katerih namen je povečevanje energetske učinkovitosti in izolacije ali zagotavljanje finančne podpore za obravnavo socialnih vprašanj v gospodinjstvih z nizkim ali srednjim prihodkom. Ob tem smo v letu 2020 plačali še 1,2 milijona evrov za monitoring in 227.000 evrov drugih dajatev za varstvo okolja ter 35 tisoč evrov ekološke takse. Družbe v skupini HSE so v letu 2020 plačevale tudi ostale predpisane dajatve. Tako smo v državni proračun vplačali več kot 62 milijonov evrov davka na dodano vrednost (DDV). Družbe iz skupine HSE so v letu 2020 v proračun vplačale tudi 18,9 milijona evrov davka od dohodkov pravnih oseb. Državi smo za poroštvo za kredite plačali 4,6 milijona evrov provizije,« so sporočili iz HSE.



Družbe skupine HSE združujejo več kot 3000 zaposlenih, prek sistema prispevkov od plač, nadomestil plač, bonitet in drugih prejemkov pa so v proračun prispevali 18 milijonov evrov, za dodatno pokojninsko zavarovanje pa 4,5 milijona evrov. V kvote za invalide več kot 80.000 evrov dajatev.



Skupini se je v letu 2020 pridružilo 156 novih sodelavk in sodelavcev, od tega kar 80 odstotkov v savinjski regiji (Premogovnik Velenje, RGP, TEŠ), 10 odstotkov v podravski regiji (DEM, HSE Invest), 8 odstotkov v osrednjeslovenski regiji (Družba HSE) in dva odstotka v goriški regiji (SENG). Skupina HSE je tudi med epidemiji veliko pozornosti posvečala svojim zaposlenim, ki so aktivno vključeni v različne projekte za spodbujanje razvoja. V letu 2020 je vsak zaposleni v skupini HSE vsaj dva delovna dneva posvetil izobraževanju.



Kot dodajajo, so v letu 2020 za koncesijski prispevek za uporabo vodnih virov plačali 19 milijonov evrov dajatev, za vodna povračila pa dodatnega 8,2 milijona evrov. Ob tem so družbe v skupini HSE, ki delujejo v skoraj vseh slovenskih regijah, za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga prejemajo lokalne skupnosti, v letu 2020 plačale 10,7 milijona evrov.



Pol milijona denarja te skupine v državni lasti pa so prispevali za družbeno odgovornost, s humanitarnim, športnim in izobraževalnim programom.