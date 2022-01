Hojs se je spravil na Roševo

Konec tedna je veliko prahu dvignila objava radijskega voditelja Roberta Roškarja, ki je s prijateljico obiskal najdražjo slovensko restavracijo Hišo Franko z dvema Michelinovima zvezdicama. Za pojedino sta skupaj s pijačo odštela slabih 700 evrov. Roškar se je številnim hodom, s katerimi so jima postregli, sprva celo posmehoval, predvsem zaradi majhne porcije, vodo okrašeno s cvetjem, ki je bila mišljena za umivanje rok, je želel spiti, a je na koncu šestminutnega videoposnetka posredno le priznal, da se je nasitil.

Račun, ki je po obisku svetovno priznane restavracije, pristal na omrežju, je nekatere izjemno presenetil, čeprav Roševa svojih cen menijev in bogate vinske karte ne skriva, saj je vse objavljeno na spletni strani Hiše Franko.

Med drugim se je ob astronomski račun obregnil notranji minister Aleš Hojs. »K sreči imamo izbiro in k takim oderuhom ne hodimo. Sicer pa bi bil račun lahko tudi dvakrat višji, pa to ne bi bil fašizem, saj gospa redno blati vlado RS,« je zapisal (nelektorirano) minister, ki je, kot kaže, prizadet nad nekaterimi kritikami Roševe nad delovanjem vlade.

Pod Hojsevo objavo so se zvrstili komentarji tistih, ki v računi iz restavracije ne vidijo ničesar spornega. Objavljamo le nekaj komentarjev (nelektrorirano):

• Ful mi gre na živce, k grem v gostilno jest in pol dobim račun, pa vidim, da je dejansko tok drago kot so mel napisan na ceniku.

• Ja ne vem no. Za kuharico na poroki Vsemogočnega je bila dovolj v redu. In očitno ne predraga.

•V vednost, da se ne bos vec vsaj zaradi tega smesil: - Njen racun je kapitalizem - Vase delovanje je fasizem.2

• To je gostilna za gospode, ki imajo 17.000 neto dohodkov na mesec, ne za upokojence. Ni pa to nobena sramota, je pohvalno, dokler je dva meseca vnaprej vse rezervirano. V Venezueli na ta način ne bi uspevala.

• Eni si lahko privoščijo več in prav je, da zanje obstaja izbira. Če lahko proda, potem je njena cena upravičena. Privablja tudi goste iz tujine. Tudi Ferrarija si ne more privoščiti vsak v ITA, pa vendar ni zanje sramota, ampak statusni simbol.

• Bolano je, da plačaš 688 eur,da lahko sam sebe posnameš, kakšen bedak si. Še bolj bolano je, da to potem komentira minister, ker ne more prenesti kritike uspešne podjetnice.

• Vsekakor je odlično, da tudi v Sloveniji imamo vrhunske chefe. Ana je ena takih. Mnogi turisti pridejo v Slovenijo ravno zaradi nje. Ni pa z njene strani preveč modro to napadanje aktualne vlade. Če nič drugega, ker ji je med korono obilno pomagala, da ni restavracija propadla.

• Ne vem kje je problem, restavracija je na trgu, imajo cene, katere so sami postavili, če so stranke pripravljene plačati, naj hodijo tja in plačujejo ampak naj potem ne jamrajo kako je drago. vedno je izbira.

• Nismo v socializmu kjer bi vsi morali v ljudske kuhne hoditi ,da bi vam bilo všeč ,ljudje ki so pripravljeni plačati ceno grejo elitne gostilne ,drugi pa grejo v oštarijo pa pasulj izbira je vedno vaša .

• Koliko slovenskih gostov plača iz lastne denarnice? Ne iz proračuna ali podjetja?

• Privoščim ji vsak euro, ki so ga ljudje pripravljeni plačati za njeno hrano. Da le posluje skladno z zakoni in plačuje davke, da ne zlorablja covid pomoči, da ne goljufa. Če vmes šinfa vlado, no problem

• Seveda, pri mami sta kosilo in TV zastonj.

•V normalni državi se notranji minister ne ukvarja z eno restavracijo, ker ima verjetno bolj pomembno delo... Vlada pa še manj, razen če je ravno na delovnem kosilu, kjer zaključujejo projekt reforme pravosodja...

• Sta morda zapravljali vaš denar? Njuna odločitev! Ste morda vi plačani s strani davkoplačevalcev za tvintanje!