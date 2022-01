Slovenski voditelj z astronomskim računom iz restavracije (FOTO)

Radijski voditelj Robert Roškar je pretekli vikend obiskal Hišo Franko, ki se lahko kot edina v Sloveniji pohvali z dvema Michelinovima zvezdicama. Tam je tudi meni najdražji, kar pa se je lahko prepričal tudi Roškar, ki je s prijateljico naročil degustacijski meni s slovenskimi vini. Domov se je menda vrnil s polnim trebuhom, a močno tanjšo denarnico. Račun je na znašal kar 688 evrov.

Toliko ju je stalo. FOTO: Instagram

V šestminutnem videoposnetku, ki ga je Roškar pozneje izbrisal, je predstavil, s katerimi kulinaričnimi posebnostmi so zaposleni pri Ani Roš razvajali njune brbončice. Kljub temu da sta se na račun majhnih porcij tudi nasmejala, pa sta bila na koncu menda le sita, hodi iz kuhinje so se namreč vrstili drug za drugim.

Prvi hod na levi strani in drugi hod na desni hrani. FOTO: Instagram

Med drugim sta okusila kebab mladega korenja, cvetove divje magnolije, ikre postrvi, testenino, polnjeno z marelico, prašičkovo juho, odišavljeno s koščicami marelic, postrv, zorjeno v figovih listih, drežniško jagnje, medvedjo šapo v kostanjevem raviolu, karamelizirano kožico fižola, fondi tolminskega sira in čebeljega voska, koprivne njoke ...

Še ledene rože na jedi. FOTO: Instagram

Privoščila sta si tudi dražje vino. Za dva decilitra pinoja sta namreč plačala 30 evrov. A vinska karta, na katero so pri Hiši Frank izredno ponosni, je dolga zavidljivih 54 strani. In kolikor so si vina različna po kakovosti, tolikšne so razlike tudi v cenah. Na karti so vina od 30 evrov na buteljko pa tudi do 400 evrov.