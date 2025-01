Hojs popenil do konca: »Ne le, da niso sposobni niti ene hiše v tem času postaviti, narcis jih je obljubljal na desetine ...« (VIDEO)

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je zavrnil predlog SDS glede predplačil za obnovo avgusta 2023 poplavljenih hiš, da upravičencem do višine 20.000 evrov ne bi bilo treba predlagati dokazil, saj bi se to štelo kot lastno in nujno delo. V koaliciji so ocenili, da je predlog v nasprotju z načeli transparentne porabe javnih sredstev.

Ministrstvo za naravne vire je avgusta lani začelo pošiljati pozive lastnikom v poplavah avgusta 2023 poškodovanih stavb, ki so prejeli predplačila za stroške obnove, naj predložijo dokazila za dodelitev sredstev. Pravno podlago za izplačilo predplačil je dala novela zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Ta je določila, da je vlada prvič doslej tudi fizičnim osebam, ki so lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, zagotovila predplačila za obnovo.

A kot je na seji odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor pojasnil poslanec SDS Jožef Jelen, se v praksi pojavljajo problemi, saj mnogi prizadeti nimajo računov iz različnih razlogov. »Večina je obnavljala stanovanja v lastni režiji in z medsosedsko pomočjo in nimajo vseh računov. Nekaterim so podarili gradbeni material in drugo pomoč. Ljudje pravijo, da so imeli takrat edino skrb, da si čim prej uredijo pogoje za bivanje,« je dejal.

Dodal je, da prizadetim ob nakazilu predplačil ni bilo predstavljeno, da bodo morali za prejeta sredstva predložiti račune. Prav tako niso dobili natančnih navodil, za kaj lahko uporabijo sredstva. »Ko so ljudje dobili pozive k predložitvi dokumentacije, so bili nekateri zgroženi,« je poudaril Jelen.

V luči tega so želeli v SDS s predlogom novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 urediti, da bi se prejeto predplačilo za obnovo v znesku do vključno 20.000 evrov štelo kot osebno in nujno delo, ki je namenjeno odstranjevanju posledic naravnih nesreč in zanj ni treba predložiti dokazil. Namesto tega naj bi prejemnik podal izjavo s popisom opravljenih nujnih del in porabljenega materiala za odstranitev posledic naravne nesreče.

V koaliciji so ocenili, da je predlog SDS v nasprotju z načeli transparentne porabe javnih sredstev.

Državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec je zavrnila navedbe, da upravičenci niso bili seznanjeni s pogoji dokazovanja porabe sredstev. Kot je dejala, tako iz zakona o odpravi posledic naravnih nesreč kot tudi iz interventnega zakona jasno izhaja, da gre za predplačila, katerim sledi končni obračun prejetih sredstev v okviru posebnega postopka.

Predlog SDS po mnenju vlade prav tako ne sledi načelom transparentne porabe javnih sredstev z dokazovanjem namenske porabe izplačanih sredstev. »V skladu s pravili javnofinančnega poslovanja se za dodeljena sredstva državnega proračuna kot dokazilo o namenski rabi sredstev vedno zahteva verodostojne listine,« je bila jasna.

Predlog SDS je populizem?

Da bi šlo v primeru izplačil državne pomoči brez predložitve dokazil za nedovoljeno državno pomoč, pa je v razpravi poudaril poslanec Svobode Aleš Rezar. Predlog SDS je označil za populizem. Strinjala se je poslanka Levice Nataša Sukič in SDS očitala, da naravno katastrofo, ki je prizadela veliko državljanov, izrablja za poceni nabiranje političnih točk.

Poslanec NSi Janez Žakelj pa je izrazil razumevanje do možnosti, da ljudje vendarle niso bili obveščeni o tem, da bi lahko morali vračati državno pomoč.

Hojs ostro: »Takih plenilcev Slovenija še ni imela«

Ob zavrnitvi predloga SDS pa je bil oster bivši Janšev notranji minister. Tako je Aleš Hojs izlil jezo na omrežju X: »Ne le, da niso sposobni niti ene hiše v tem času postaviti, narcis jih je obljubljal na desetine, celo vsem, ki so sami zavihali rokave, nagajajo. Tem ne 20k EUR, svojim SD milijone EUR subvencij. Sramotna koalicija. Takih plenilcev Slovenija še ni imela.«