Povsem uničenih 400 hiš, Golob Slovencem obljubil paket pomoči, konvoj iz Ukrajine že na poti (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob si je danes v Zgornji Savinjski dolini ogledal nekatera območja, ki so jih prizadele nedavne ujme. Kot je povedal, ima država dovolj sredstev za intervencijske ukrepe po ujmah. Za prebivalstvo pa bo vlada kmalu pripravila paket pomoči, je dejal premier.

Najprej pomoč tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo

Golob je dejal, da bodo imeli prioriteto tisti, ki so ostali brez strehe nad glavo. »Moramo biti realni, iti korak po korak, vsak dan posebej, zdaj smo naredili načrt do srede, potem bomo načrtovali naprej, to je edini način, da gremo naprej,« meni premier.

Golob je izpostavil, da če hočemo graditi hitro, potem ni treba iskati gradbenih parcel, ker so drage, temveč iskati zemljišča, ki so komunalno opremljena, država pa bi potem na ta zemljišča postavila montažne objekte. Golob verjame, da imamo v Sloveniji znanje, treba pa se je skupaj organizirati. To pa ne bo enostavno in ne hitro, čudežnih rešitev ni, a s trdim delom lahko rešimo vse, je prepričan.

Ukrajinski konvoj že na poti v Slovenijo

Premier je na omrežju X tudi sporočil, da je na poti v Slovenijo že konvoj iz Ukrajine: »Na poti k nam je ukrajinski konvoj s težko mehanizacijo. Hvala prijatelju Zelenskemu, ki je kljub vojni vihri nesebično prispeval enote civilne zaščite in vozila. Solidarnost ne pozna meja, Ukrajina ima veliko srce!«

Pomoč je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Ukrajina zagotavlja humanitarno pomoč Sloveniji za odpravo posledic hudih poplav. Včeraj sem podpisal ustrezen ukaz. Pomagamo svojim prijateljem tudi takrat, ko smo doma v vojni. Solidarnost deluje v obe smeri,« je na omrežju X, nekdanjem twitterju, zapisal Zelenski.

Kot piše na spletni strani vlade, pomoč Ukrajine Sloveniji vključuje pet bagrov in 14 ostalih vozil z ekipami, ki jih bodo uporabili v Zgornji Savinjski dolini. Kijev je sicer pred tem v Slovenijo že napotil helikopter.

Povsem uničenih ali neprimernih za bivanje približno 400 hiš

Po prvih, zelo grobih ocenah ministrstva za obrambo je na prizadetih območjih več kot 400 hiš in objektov, ki so povsem neprimerni za bivanje ali uničeni. Med katastrofalnimi poplavami je bilo evakuiranih približno 8000 ljudi, samo prvi dan poplav pa sta vojska in policija z dreves in streh rešili več kot 200 ljudi. Po trenutnih, še nepopolnih ocenah ministrstva za obrambo je na vseh prizadetih območjih več kot 400 objektov, ki so popolnoma uničeni ali neprimerni za bivanje, jih ni več ali se skoraj ne vidi, da so kdaj stali.

»To je zelo groba ocena, do natančne evidence seveda še nismo prišli,« je izpostavil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Dodal je, da je stanje uničenih objektov slabo zlasti na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini.

Natančnega podatka, koliko ljudi je ostalo brez doma, na ministrstvu za obrambo še nimajo, je pa Medved izpostavil, da je bilo v času katastrofalnih poplav evakuiranih približno 8000 ljudi. Že prvi dan poplav sta slovenska vojska in policija v skrajno nevarnih razmerah s helikopterji rešila več kot 200 ljudi z dreves in streh, je dodal.